Alexia de Holanda, nueva compañera de colegio para la princesa Leonor

Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

Desde que la Casa Real anunciara que la princesa Leonor estudiará el próximo curso en Gales, concretamente en el UWC (Colegios del Mundo Unido) Atlantic College, son muchas las noticias que surgen en torno al centro, a su educación o su prestigio, pero también sobre los que serán compañeros de clase de la heredera a la corona española. La última novedad la protagoniza Alexia de Holanda. Según ha confirmado la casa real holandesa a través de un comunicado, la segunda hija de Guillermo y de Máxima cursará Bachillerato en el mismo internado que Leonor, uniéndose al selecto grupo de estudiantes que compartirá pupitre en esta prestigiosa institución. Antes que ella, lo hizo su padre, Guillermo de Holanda, y otros miembros de la realeza internacional como Elisabeth de Bélgica o la hija del rey Hussein y Noor de Jordania, la princesa Raiyah Bint Al Hussein.

Alexia, que cumplirá 16 años el 26 de junio, estudia en La Haya y es muy popular entre sus compatriotas ya que, como su madre, suele hacer gala de su naturalidad. Mientras que su hermana mayor y heredera al trono, Amalia, se muestra más retraída y sobria, ella es bastante espontánea y activa en redes sociales. De hecho, hace un año con motivo de la celebración del Día del Rey, ella publicó: "Creo que mis padres están bastante bien.¡son muy buenos padres!" aunque también aseguraba que, "por supuesto, hay un poco de estrés, pero creo que todos los padres tienen días mejores y días peores". Ese carácter más extrovertido y expresivo la ha convertido en centro de atención de los medios de comunicación, que han visto como recientemente comenzaba a utilizar maquillaje y tacones para sus posados.

Su futuro instituto no es lo único que Alexia y Leonor tienen en común, al margen de la edad. Ambas son hijas de reyes que siendo príncipes se enamoraron de sendas plebeyas y dieron el paso de casarse en medio de las dudas y de las polémicas por no haber elegido a sus prometidas entre la nobleza europea. También en ambos casos, sus madres son conocidas por ser mujeres de carácter que, cada una a su manera, han sabido aportar su impronta a la corona y renovar la imagen de la institución. Además, a buen seguro, las dos adolescentes podrán compartir confidencias sobre lo que significa ser princesa en sus diferentes países y, si la hija de Felipe y de Letizia se quiere sentir como en casa, con ella podrá hacerlo en español, ya que la neerlandesa habla castellano con fluidez. No en vano, su madre, Máxima Zorreguieta, es argentina. El Atlantic College es conocido por su educación progresista, liberal y vanguardista. Además, ofrece a sus estudiantes una visión sobre la sostenibilidad que bien podría asimilarse al lema de piensa global y actúa local. La institución se creó en el año 1962 para promover, a través de la educación, el entendimiento internacional y recibe estudiantes de todas las latitudes con religiones y culturas distintas para hacer de la educación una fuerza para unir personas, naciones y culturas para la paz y un futuro sostenible, según indica el propio centro.