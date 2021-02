Victoria Abril utiliza los Premios Feroz para dar un mitin negacionista

Actualizada 26/02/2021 a las 09:22

Una rueda de prensa de 30 minutos ha bastado para que Victoria Abril (Madrid, 1959), poseedora de un Goya, un Oso de Plata en Berlín y dos Conchas de Plata en San Sebastián, haya pasado de ser una de nuestras actrices más reputadas al hazmerreír en las redes sociales. El Feroz de Honor que los informadores de cine le entregarán el próximo martes era la excusa para repasar ayer una larga carrera que arrancó hace más de 45 años.

Sin embargo, Abril prefirió convertir su encuentro con los medios en un mitin negacionista de la pandemia. "Vengo con ganas de hablar, llevo un año callada y no puedo más", advirtió al inicio del encuentro en el Auditorio del Centro de Arte de Alcobendas. La ciudad iba a acoger los premios, aunque al estar todavía confinada por el alto índice de contagios se entregarán finalmente en el teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña. Mientras la actriz animaba al alcalde a quitarse la mascarilla para las fotos (ella no la llevó en toda su comparecencia), se felicitaba de haber escapado de las restricciones en París, su lugar de residencia desde 1982. "La vida no puede ser vivir con miedo, el peligro de morir te impide vivir. Basta ya", proclamaba.

La actriz fetiche de Pedro Almodovar y Vicente Aranda empezó alabando las medidas adoptadas en España contra la pandemia en contraposición a las tomadas en Francia. "Macron dicta decretazos para quitarnos todas las libertades fundamentales", lamentó. "Desde hace un año no vamos a restaurantes, cines, discotecas, teatros.". Su hartazgo ha hecho que aproveche la concesión del Feroz para quedarse a vivir en Málaga, donde creció. "La distancia social ha provocado que las familias y las amistades se rompan", alegó. "Mi hijo pequeño vive en París y lo he visto tres veces el año pasado. No viene a verme porque tiene miedo a contagiarme el virus; pues pásamelo, le digo, que yo tomo prevención cada invierno y no agarro la gripe ni nada. Mi madre está en una residencia en Madrid y la he visto dos veces en este tiempo". Una "plandemia" "En Francia la covid no ha matado ni al 5% de los muertos naturales cada año", descubrió Abril ante el pasmo del alcalde de Alcobendas y la presidenta de la Asociación de los Informadores de Cine, María Guerra. "Tuvimos al hermanito de la covid en 2002 y no se paró el mundo. Aquella vez no nos convertimos en esclavos y cobayas metiéndonos vacunas, que son experimentos sin probar que nos meten rapidito. No solo no están funcionando, sino que desde que nos estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertos. No sabemos nada de sus efectos secundarios. La solución es volver a la inmunidad colectiva, como ha hecho Suecia, que no ha confinado ni obligado a llevar mascarillas".

Preguntada por este periódico si era consciente de la gravedad de una declaraciones que alientan tesis negacionistas, Victoria Abril insistió: "Llevamos un año de pandemia, ya no es como antes, que metían miedo por la tele contando los muertos. La única solución era la vacuna, y resulta que llega y no se ha probado antes en el ser humano. La están testando con nosotros. Esto no es una pandemia es una plandemia". El alcalde de Alcobendas, el socialista Rafael Sánchez Acera, le corregía conciliador las afirmaciones, pero la actriz se mantenía en sus trece. "De momento, tenemos más muertos con vacuna que sin vacuna, cariño. Una cosa es lo que te diga la tele. Entra en el internet, métete en foros científicos y aprenderás unas cosas impresionantes".

Victoria Abril, que el año pasado entregó el Feroz de Honor a Pedro Almodóvar, reconoció que este "coronacirco" le había hecho recoger un galardón que hace dos años no quiso aceptar. El proyecto de serie que tenía previsto rodar con Los Javis, descubrió, se ha retrasado por el coronavirus. "No regresaré a Francia hasta que me devuelvan mis libertades", prometió una actriz cuyo único miedo, confesó, es "no poder trabajar".

La Asociación de Informadores de Cine que otorga los Feroz ha emitido un comunicado en el que afirma estar "firmemente comprometidos con las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades". La organización ha confirmado la presencia de Victoria Abril en la gala. No paseará por la alfombra roja, porque ha pedido ir sin mascarilla, "cosa que podrá hacer en el escenario al estar sola".