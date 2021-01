Actualizada 13/01/2021 a las 09:02

Hace unos días Twitter suspendía de forma permanente la cuenta que Donald Trump posee en su red social. ¿La razón? Según justificaba la compañía, existía riesgo de que el todavía presidente de EE UU siguiera "incitando a la violencia" a través de una plataforma que el mandatario ha utilizado a menudo para dar sus controvertidas opiniones y descargar su ira. La decisión llegaba después del asalto al Capitolio, que él mismo había azuzado, y hay quien afirma que, en realidad, sucedía cuando Trump no tenía nada ya que rascar. El caso es que fueron muchos los internautas que, después de una decisión que ha sido tildada por muchos como censura, exigieron, entre risas y a través de las redes sociales, que el presidente de EE UU fuera eliminado de las películas y las obras de televisión en las que ha aparecido, entre ellas una de las obras cumbre de Macaulay Culkin: 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York'.

Estrenada un año después de la película original, en diciembre de 1992, esta secuela seguía casi paso por paso los avatares de la primera entrega, aunque de forma mucho más bestia. Kevin volvía a quedarse solo, esta vez en la ciudad de Nueva York, tras equivocarse al coger un avión, y volvería a ser asediado por los mismos ladrones (Joe Pesci y Daniel Stern). Una vez allí, gracias a la tarjeta de crédito de su padre, el chaval lograba hospedarse en el Hotel Plaza. Y era en ese entorno donde tenía lugar el cameo de Trump, dueño por aquel entonces del alojamiento. En la minúscula secuencia, el empresario señala a Kevin dónde se encuentra la recepción.

Tras la petición de los internautas, muchos tuiteros pasaron a la acción. Max Schramp optaba por hacerle invisible, aplicando una máscara con el fondo de la secuencia y enmudeciendo su voz, como si el pobre Kevin hablara a la nada. Otro, en cambio, ponía encima de Trump la cara del futuro presidente de EE UU, Joe Biden. Kaelan Ramos sustituía al magnate por Hatsune Miku, la estrella virtual de pop japonés, mientras otro usuario de la red social decidía poner la cara del malogrado Michael Jackson sobre la del presidente -Culkin y el rey del pop fueron íntimos-. Pero los hay que hicieron oídos sordos a la petición y optaban por sustituir a Culkin por el hombre disfrazado de vikingo que participó en el asalto al Capitolio.

No sería nada raro que la acción se extienda a otras obras en las que apareció el magnate, toda una celebridad que en tiempos tuvo hasta su propio reality de televisión, donde aconsejaba a otros emprendedores. Trump se dejó ver en series como 'El príncipe de Bel Air', 'La niñera', 'El show de Drew Carey', 'The Job', la genial 'Spin City: loca alcaldía' o 'Sexo en Nueva York' y también en películas como 'Una pandilla de pillos' o 'Los fantasmas no pueden hacerlo'.

De su actuación en 'Solo en casa 2' habló recientemente el director de la cinta, Chris Columbus, artífice también de la primera entrega. El cineasta afirmaba a 'Insider' en noviembre del pasado año que el empresario no quería que la producción pagara por rodar en el Hotel Plaza, pero sí exigía que le escribieran un pequeño papel dentro del filme, aunque terminaron haciendo ambas cosas: "Pagamos la cuota, pero también dijo: 'La única manera de usar el Plaza es si estoy en la película'. Así que acordamos ponerlo en la película".