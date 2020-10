Isabel Pantoja lanza nuevo disco en mitad de la polémica con su hijo

Actualizada 28/10/2020 a las 06:00

Isabel Pantoja vuelve. Y regresa por todo lo alto tras acariciar el éxito como miembro del jurado del 'talent' infantil Idol Kids que se emite en Telecinco. Una reentré que se anunciaba con la publicación de la portada del que será su disco de estudio número 30. Un álbum titulado 'Canciones que me gustan' y que es la continuación del single 'Enamórate' que sacó al mercado en abril pasado. Nerviosa, expectante e ilusionada, Isabel asegura que, como las cosas de palacio, lo de su nuevo trabajo discográfico "tendrá que ir poco a poco". Una vez más, la artista se muestra transgresora en su aspecto físico y aparece en la portada del disco, muy rejuvenecida, sonriente, con los hombros al descubierto y un maquillaje sencillo, pero que resalta su profunda y penetrante mirada. Envuelta en orquídeas naturales blancas, parece querer evocar esa paz que en los últimos días se ha convertido en guerra.

La relación con su hijo Kiko se ha transformado en debate nacional. Las declaraciones del disyóquey en Sábado Deluxe hace dos semanas, asegurando que su madre no había estado a la altura de sus necesidades afectivas (confesó estar atravesando una depresión), han sacudido a la opinión pública. Pantoja vuelve a estar en tela de juicio por su comportamiento como madre, algo que en su día también denunció públicamente su otra hija, Chabelita.

Harto de las filtraciones intencionadas que dejan a la matriarca del clan como su salvadora y gurú económica en varios momentos a lo largo de su vida, Kiko Rivera intervenía inesperadamente en Sálvame Diario el martes por la tarde para acusar a su madre de estar tejiendo una tela de araña para hacerle daño. "Si tiene algo que decir, que me lo diga a la cara. Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios", comentó. Y es que Kiko ha dejado claro que el principal motivo de su tristeza proviene de la complicada comunicación con su madre: "La persona que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y una madre".

VENTA DE CANTORA

A pesar de que los motivos que les han llevado hasta esta situación son todo un misterio, la sorpresiva llamada de Kiko a Telecinco evidencia la discrepancia que madre e hijo tienen en algunos asuntos importantes como la venta de Cantora. "Lo que le dije es que si para solucionar sus problemas y los míos, que son más pequeños, hacía falta vender Cantora por mi parte no había problema y que podía coger para ella lo que a mí me tocara. Con que me pudiera pagar y resolver mi problema, yo no quería nada más".