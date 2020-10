¿Zapatillas verdes y blancas o rosas y blancas?

Las zapatillas de la cantante Billie Eilish han dividido a las redes, actualizando así aquel debate generado en el año 2015 sobre el famoso vestido blanco y dorado o azul y negro. No es la primera vez que una prenda de vestir genera semejante división de opiniones.

Precisamente el citado vestido salió a colación después de que la artista publicara una serie de 'stories' en Instagram, y no extraña la polvareda que se generó más tarde, cuando ella dio un paso más al mostrar unas zapatillas.

Billie Eilish, tras responder a la pregunta sobre cómo lo veía ella, decidió subir una publicación para aclarar una disputa que tenía con su padre sobre el color de unas zapatillas Nike. Ella las ve de color menta y blanco, pero su padre las ve de color rosa y blanco.

El debate tardó poco en llenar las redes sociales de comentarios ya que, para sorpresa de la cantante, muchos de sus seguidores estaban de acuerdo con su padre y veían las zapatillas de color rosa y blanco.

No me puedo creer que haya gente que veáis las zapatillas de Billie Eilish blanco y rosa??



Es que no puedo ver otra cosa que no sea VERDE y blanco



Eee ??????? NECESITO RESPUESTAS pic.twitter.com/KmTVPBxw03