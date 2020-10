Kim Kardashian alaba la gestión de Donald Trump en EE UU: "Extremadamente agradecida"

Actualizada 21/10/2020 a las 10:33

El programa de televisión norteamericano 'My Next Guest Needs No Introduction' (Mi siguiente invitado no necesita presentación), que presenta en Netflix David Letterman, contó en su tercera temporada con la participación de Kim Kardashian.

La modelo charló largo y tendido sobre muchos asuntos, como el robo que sufrió en París o la labor de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, aunque no dijo nada sobre la dirección de su voto en las inminentes elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

En cuanto a su postura sobre el presidente de Estados Unidos, la socialité le confesó al presentador que recibió muchos consejos de que no pisara la Casa Blanca. "Mi reputación se arruinaría", le dijo a Letterman, pues, en 2018, la empresaria se reunió con Trump para hablar de la reforma de las prisiones y de las sentencias.

Kardashian fue cuidadosa durante la conversación, midiendo muy bien sus palabras. Y es que, a pesar de las insistencias de Letterman, esta no confesó a quién votará en las próximas elecciones presidenciales.

De hecho, la mujer de Kanye West no dijo nada negativo del presidente estadounidense, sino todo lo contrario: se mostró "extremadamente agradecida" por el trabajo de la Administración republicana.

UN TERRIBLE ROBO EN PARÍS

En la entrevista, la modelo también recordó, entre lágrimas, uno de los momentos más angustiosos de su vida: el robo que sufrió en 2016, en la ciudad de París, cuando unos encapuchados asaltaron su habitación y, a punta de pistola, le arrebataron un botín valorado en 10 millones de euros.

"En ese momento pensé: 'Dios, me van a violar o hacerme algo incluso peor. Va a pasar, así que no te queda otra que estar preparada'. Así que traté de mentalizarme mientras me ataban de pies y manos, mientras me tapaban los ojos y me cubrían la boca con cinta aislante", contó en el programa.

La empresaria se sintió muy preocupada por el "trauma" que podría generarle aquel suceso a su hermana mayor: "No paraba de pensar en Kourtney, en cómo reaccionaría a lo sucedido. Me imaginaba que me encontraría muerta en la habitación y que se quedaría traumatizada para el resto de su vida".

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar