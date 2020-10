Actualizada 07/10/2020 a las 06:00

La batalla entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la custodia compartida y la manutención de sus seis hijos comenzó hoy en la corte de Los Angeles, aunque la pareja lleva separada desde 2016. A pesar de sus evidentes diferencias personales, Brad sabe que Angelina quiere lo mejor para sus hijos. "Brad, en su mayor parte, ha sido respetuoso con la maternidad de Angelina", dice una fuente cercana a la pareja. "Aunque no está de acuerdo con todo, sabe que ella ama a los niños y quiere lo mejor para ellos. Pero también sabe que necesitan su amor y su presencia", aclara.

La pareja comparte seis hijos: Maddox, de 19 años, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, y los gemelos Knox y Vivienne, de 12. Aunque ambos han intentado evitar llegar a juicio, al final a Brad no le ha quedado otra opción que acudir a los tribunales para poder ver con más frecuencia a sus hijos. Un proceso que podría alargarse hasta el próximo 23 de octubre.

Estos últimos días han ido saliendo a la luz algunos aspectos de la batalla legal entre la pareja. Se sabe que los abogados de Pitt tienen planeado llamar a la compañera de Angelina en 'Girl, Interrupted', Jillian Armenante, para testificar en el juicio. Además de esta, la lista de testigos presentada por Pitt incluye a un terapeuta, un guardia de seguridad y numerosos psicólogos. El actor también testificará y hará que sus abogados interroguen a su ex Jolie.

LUGAR DE RESIDENCIA

Por su parte, los abogados de la actriz solicitaron que se retirara al juez John W. Ouderkirk del proceso por tener negocios en común con la abogada de Brad. La petición que ha sido denegada y el magistrado seguirá al frente de este proceso en el que el actor quiere impedir a su ex que los menores salgan del país sin su permiso, mientras que ella no quiere que vivan en Los Angeles sino en Londres.

Quizás de esta forma evitarían situaciones como la vivida tras las vacaciones, cuando Angelina impidió a Brad reencontrarse con sus hijos hasta que no hiciera cuarentena por haber estado en Europa. Este quiso hacerse el test de la covid-19 para poder verles antes, pero ella se negó. Algunos piensan que fue una venganza tras enterarse por la prensa del nuevo romance del actor con la modelo Nicole Poturalski, con la que ha veraneado en la casa que la expareja compró en el sur de Francia y donde pasaron su luna de miel. E

n todo este tiempo a Jolie no se le han conocido parejas, excepto hace dos años cuando se la relacionó con Garrett Hedlund, un actor sueco de 35 años, con el que coincidió en el rodaje de Unbroken en 2015. Aunque no se hizo oficial es obvio que la cosa no funcionó ya que él será padre dentro de unos meses con la también actriz Emma Roberts. Estos días, el que fuera uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, reabrirá muchas heridas del pasado.