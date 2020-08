Paris Hilton se sincera en 'This is Paris', su primer documental: "Algo pasó en mi infancia que nunca he contado"

Actualizada 21/08/2020 a las 10:08

El momento de hacer memoria y sincerarse sobre su vida ha llegado para una de las celebrities más famosas del siglo XXI. Paris Hilton, la heredera del imperio hotelero del que toma su apellido, lo hace en forma de documental, titulado 'This is Paris', que está a punto de estrenarse.

La cantante y actriz ha publicado en Instagram un primer adelanto del proyecto, que llega el próximo 16 de septiembre, con el mensaje: "Nunca me he abierto tanto sobre mi vida, pero finalmente estoy lista para compartir mi verdad".

Lo más inesperado del largometraje ha sido la confesión de un trauma infantil. “Algo pasó en mi infancia que nunca le he contado a nadie. Y no podía contároslo porque, cada que vez que lo intentaba, me castigaban. Todavía tengo pesadillas al respecto", ha desvelado la estadounidense.

Entre lágrimas ha adelantado: "Lo único que me salvó de aquella situación fue pensar en quién quería convertirme cuando saliera de allí. Creé esta marca, esta persona y este personaje y me he quedado atrapado con ella desde entonces”.

"Dicen que la mente puede olvidar, pero el cuerpo nunca olvida", ha explicado su hermana, Nicky. "(El trauma) Está atrapado en ti y puede salir cuando quieras", ha continuado la familiar de la modelo.

