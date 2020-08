Un vecino de Girona gana 38 millones de euros con la ONCE

ONCE

La vendedora de la ONCE Rosa Pinto, que vendió el boleto premiado.

Actualizada 08/08/2020 a las 12:16

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado 38 millones de euros en Girona, el mayor premio repartido por la ONCE en Catalunya en sus 82 años de historia, en el sorteo de este viernes 7 de agosto de 2020. El afortunado ha ganado el premio de primera categoría al acertar cinco números y dos soles.

La agente vendedora de la ONCE Rosa Pinto es quien ha llevado la suerte a sus vecinos habituales con la venta del boleto del Eurojackpot premiado con 38.145.589,70 euros.

Rosa lleva 17 años vendiendo cupones. Tiene su quiosco en el Passeig Països Catalans, número 18 de la localidad de Salt (Girona), donde vende habitualmente los productos de juego responsable de la ONCE de lunes a viernes. Sin embargo, justo el viernes, casualmente, hizo una sustitución en Girona, en el quiosco de la ONCE de la calle Bastiments, número 9. El ganador se busca ya entre la ciudad y la localidad aledaña.

"Estoy contentísima. Siento una alegría inmensa", han sido las primeras palabras de Rosa, muy emocionada, nada más conocer la noticia. "Después de tantas desgracias, del confinamiento, de los rebrotes y de tanta crisis, estoy muy feliz de haber dado un premio tan grande. Me hubiera gustado que estuviera más repartido, para multiplicar la felicidad de más personas, pero a quien le ha tocado le ha arreglado la vida", ha afirmado.

EL MAYOR PREMIO DE LA ONCE EN CATALUÑA

Es el mayor premio dado por la Organización en Cataluña. En octubre de 2015, la misma lotería europea del Eurojackpot de la ONCE dejó 31,5 millones de euros en la calle Europa esquina Joan Güell del barrio de Les Corts de Barcelona, en el punto de venta del agente vendedor de la ONCE Antonio Rodríguez. Sin embargo, no es el mayor premio de este producto de lotería, que ya ha dejado otras cantidades muy grandes repartidas por España gracias a sus grandes botes.

De hecho, no hace demasiado tiempo, otro vecino del barrio de Bellvitge de L’Hospitalet (Barcelona) fue agraciado con más de 7 millones de euros del premio de segunda categoría (5+1 aciertos) y se quedó a un número de ganar el bote récord de 90 millones de euros que ponía en juego el Eurojackpot.

Además, en el sorteo celebrado este viernes, otro premio de segunda categoría del Eurojackpot, los cinco números más un sol, también se quedó en Catalunya, con 409.769 euros repartidos en Santa Perpètua de Mogoda. La suerte llegó a la población vallesana de la mano del vendedor de la ONCE Ismael Moro.