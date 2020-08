Michelle Obama, deprimida 'ma non troppo'

Actualizada 08/08/2020 a las 06:00

Compartir nuestra melancolía con los demás es sano, según los psicólogos, pero tiene sus consecuencias. Y cuando quien se desahoga es una figura mundialmente conocida, esas consecuencias pueden alcanzar proporciones planetarias. Es lo que le ha ocurrido a Michelle Obama. Hace unos días expresó su malestar a través de un 'podcast' en su cuenta de Instagram. Se confesaba triste, deprimida, con problemas para conciliar el sueño y sin fuerzas para salir a hacer ejercicio. Y esa confesión sembró la alarma. De nada sirvió que la propia exprimera dama estadounidense precisara que su cuadro era "leve". Sus seguidores se quedaron únicamente con la palabra depresión, esa dolencia maldita que tortura mentalmente a más de 250 millones de personas en todo el mundo.



Asustada ante el involuntario tsunami de reacciones que provocaron sus confidencias, la esposa de Barack Obama se ha visto obligada a frenar la avalancha publicando una pormenorizada aclaración en sus redes sociales. "Antes que nada quiero interesarme por vosotros, porque muchos os habéis preocupado por mí después de escuchar mi podcast de esta semana -escribió este jueves-. Primero de todo: yo estoy bien. No hay motivo para preocuparse por mí".



A partir de ahí, la abogada pasa a explicar lo que de verdad le quita el sueño. "Pienso en toda la gente que está ahí fuera arriesgando sus vidas para salvar las nuestras, los doctores, enfermeras, y todos esos trabajadores esenciales de todo tipo... Estoy pensando en los profesores, los estudiantes y los padres que intentan averiguar cómo será la escuela a partir del otoño, y pienso también en la gente que protesta y se organiza para reclamar un poco más de justicia en nuestro país".



TRUMP, DETRÁS

Y es que la 'depre' de Michelle Obama, de 56 años, más que a problemas personales y domésticos, parece deberse a conflictos sociopolíticos. A ella lo que le agobia es la gestión de la pandemia, las protestas raciales derivadas de la muerte violenta de George Floyd e incluso "la hipocresía" del actual Gobierno estadounidense... Podría decirse que a Michelle Obama, como a tantos otros habitantes de este planeta, Trump, enemigo declarado de su marido, le deprime.



Michelle, que ha pasado el confinamiento con Barack y sus dos hijas, haciendo rompecabezas y jugando a las cartas, ilustra su último mensaje con una foto en blanco y negro en la que aparece sola, tomando notas descalza sobre el sofá de una amplia y confortable terraza... "La idea de que lo que está viviendo este país no debería afectarnos, que deberíamos sentirnos bien todo el tiempo, no me parece real. Así que espero que todos vosotros os permitáis dejar aflorar vuestros sentimientos, sean cuales sean, que os escuchéis, reflexionéis... Y no dudéis en ofrecer un hombro donde consolar a vuestros seres queridos o pedir consuelo cuando lo necesitéis", aconseja la exprimera dama justo antes de despedirse con un sentido "Os quiero a todos".