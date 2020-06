Nieves Álvarez vuelve a estar enamorada

Actualizada 11/06/2020 a las 12:37

La revista '¡Hola!' lo revelaba este miércoles 10 de junio: la modelo Nieves Álvarez vuelve a tener el corazón ocupado. Hasta ahora, sabíamos que lleva seis años divorciada del padre de sus hijos, el fotógrafo italiano Marco Severi, y solo se le había conocido una relación más, la que mantuvo con el empresario mexicano Nicolás Saad.

La mencionada revista saca en portada a la modelo en actitud cariñosa con el abogado valenciano Manuel Broseta, ambos en una cala ibicenca donde la presentadora madrileña ha posado para una sesión de fotos.

Broseta está licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, junto con másteres y postgrados en universidades internacionales. Su perfil en la web del bufete familiar dice que él ha sido el encargado de la refundación de la firma. Además, es el presidente de la Fundación Conexus, cuyo propósito es unir más, cultural y económicamente, Madrid y la Comunidad Valenciana.

En 1992, Álvarez empezó su carrera pública al participar en el concurso 'Elite Look of the Year', donde fue finalista junto a Eugenia Silva. Organizado por la famosa agencia Elite Model, este fue su pasaporte para las pasarelas internacionales de moda.

Por otra parte, la pareja de Nieves es hijo de Manuel Broseta Pont, el fundador del bufete familiar, político y profesor universitario que fue asesinado por el grupo terrorista ETA en 1992 cuando se dirigía a impartir clases en el departamento de la UV, que ahora lleva su nombre.

