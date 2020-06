El cocodrilo del Pisuerga 'se abre' una cuenta en Twitter: "En este país no se puede vivir tranquilo"

Si hay una noticia que nos sorprendió a todos el pasado fin de semana es la del misterioso cocodrilo al que se lleva buscando varios días en el municipio vallisoletano de Simancas. Exista o no el susodicho, parece que la historia está a punto de cruzar el límite y convertirse en toda una leyenda.

Los expertos apuntan a que, de encontrarse en el río Pisuerga, como mucho podría ser una especie que algún coleccionista hubiera liberado o, desde este martes, se especula con que en realidad podría tratarse de una nutria. Lo que está claro es que la noticia ha desatado el humor en las redes y, de momento, parece que el propio cocodrilo ha aparecido en Twitter.

Primero llegaron las bromas y los memes entorno a estos sucesos, pero luego llegó el propio reptil del Nilo a la red social. El Cocodrilo de Pisuerga se hace llamar y se creó una cuenta de Twitter en la que está comentando en tono de humor todo lo que cuentan los medios de comunicación 'sobre él'.

En su biografía explica que está "de crucero por los ríos de Valladolid" y que ha oído que está "en busca y captura". "A ver, que no os enteráis. Soy del Nilo, pero crecí en Valladolid", avisó en su primer tuit. Después, siguió comentando las ingeniosas publicaciones de algunos usuarios e ironizó con que estaba jugando "al escondite" con los rastreadores que le seguían.

A ver, que no os enteráis. Soy del Nilo, pero crecí en Valladolid. Vamos, que soy adoptado.

Pues me he encontrado todas las panaderías cerradas. Ya me diréis qué cenan hoy mis hijos. https://t.co/ECYjwOj3iK