Dani Rovira, Rozalén o Alejandro Sanz se despiden de Pau Donés en las redes

Pau Donés, vocalista de 'Jarabe de Palo' y uno de los compositores más famosos de nuestro país, fallecía este martes 9 de junio dejando un ejemplo de optimismo y vitalidad para el mundo entero.

La muerte del cantante de 53 años de edad, víctima del cáncer que padecía desde 2015, ha generado gran conmoción en la sociedad española y, muy concretamente, en el mundo de la cultura. Por ello, infinidad de personalidades del mundo de la música, el cine, la televisión o la política han querido despedirse de él a través de sus redes sociales.

Artistas del ámbito de la música han homenajeado al autor de 'La flaca' ensalzando su actitud frente a una enfermedad que siempre asumió con una sonrisa. Así, compañeros y amigos como Rozalén, Pablo Alborán, Rayden, Laura Pausini, Mikel Erentxun o David Bustamante le han dedicado unas palabras. Entre las más sentidas se encuentran las de Alejandro Sanz: "Quien mira la vida con tanta pasión acaba iluminando todo lo que le rodea".

También destaca la reacción de Dani Rovira, quien fue diagnosticado de cáncer el pasado mes de marzo. "Naciste en la cara buena del mundo... gracias por todo lo que diste. Qué mañana tan triste... Hasta siempre, Pau", se ha despedido, al igual han hecho el director Juan Antonio Bayona o Santiago Segura, entre otros.

El Ministerio de Cultura y Deporte, encabezado por el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, ha descrito a Donés como un hombre "luchador, solidario, referente, pero sobre todo, gran artista". En este sentido, rostros del PSOE, PP, Ciudadanos o Unidas Podemos también han lamentado la pérdida.

Desde el plano de los medios de comunicación, profesionales como Mónica Carrillo o Fernando Navarro han recordado al cantante. A estos se han sumado Toñi Moreno, Kiko Rivera o el equipo de 'Operación Triunfo' en el ámbito televisivo.

