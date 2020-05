Jordi Cruz, el 'culpable' de dar una segunda vida a 'Resistiré' del Dúo Dinámico

Actualizada 18/05/2020 a las 09:51

Hay otro Jordi Cruz más famoso, el de 'Masterchef', pero éste, cuyo segundo apellido es Pérez (Barcelona, 43 años) fue el presentador de 'Art Attack' desde 1998 hasta 2004, motivo por el que varias generaciones todavía le recuerdan con cariño a día de hoy. Ahora locutor de Cadena 100 (de lunes a viernes desde las 17:00 horas hasta las 20:45), y a quien se le ocurrió revivir, al menos en la radio, el 'Resistiré' del Dúo Dinámico para estas fechas.



-¿Cómo ha sido la historia de 'Resistiré?

-Ha habido un poco de confusión. La idea de poner 'Resistiré' en Cadena 100 fue mía. Le mandé un 'email' a mis jefes justo después de que Pedro Sánchez dijera: 'Todos a casa; la cosa está mal'. Me pareció guay recuperar esa canción, porque da mucha energía. Hay mucha gente en casa que no tiene ordenador ni Spotify, pero sí una radio. En el correo también aparecía la idea de hacer una versión nueva. Fue una de esas cosas que, si las planificas, nunca te habrían salido igual de bien. Me podrían haber dicho: '¿Estás loco? ¿Poner ahora al Dúo Dinámico? ¿En Cadena 100?', pero no fue así.



-¿Por qué esa canción?

-El día anterior me quede dormido en el sofá, y cuando me desperté, había un concierto de Coldplay en la tele. Estaba sonando justo 'Viva la vida', y a mí me dio como mucho subidón, porque creo que todos nos habíamos ido a casa bastante preocupados. Pensé: 'Si yo solo me sé los coros', imagínate mi tía de 70 años. Aunque la canción tenga mucha energía, no puedes participar más allá. Entonces, se me ocurrió 'Resistiré', y como nosotros teníamos la suerte de tener una radio, pensé que sería guay aprovecharlo para poner esa canción.

-¿Cómo lleva ser el Jordi Cruz 'bueno'?

-Bueno, eso es como cuando te ponen un mote, ya sea bueno o sea malo. No puedes hacer nada, ni decir: ¡No me llames así! Lo llevo con humor y con diversión. Tampoco me lo creo, aunque sí que soy buena gente, y entonces no me ofende.



-¿Ha coincidido alguna vez con el supuesto malo?

-Sí, sí, pero antes de que existiera 'MasterChef' y todo eso, en un evento hace muchos años. Fue curioso, porque descubrí que nos llamábamos igual, pero luego no lo he vuelto a ver.



-¿Es posible que haya una generación 'enamorada' de usted?

-Chicas y chicos se me han acercado a decirme eso de: 'Jo, a mí me encantabas de pequeño'. Seguro que yo de pequeño también tenía mis amores televisivos. Es muy bonito haber formado parte, sin saberlo, de la infancia de mucha gente. Me lo tomo con mucho respeto y mucho cariño.

-Y después desapareció de la televisión. ¿No tuvo ofertas?

-Estuve en Mallorca durante muchos años, y yo siempre he tenido la teoría de que no puedes esperar que te lleguen ofertas si tú tampoco estás en órbita. En Mallorca estaba muy tranquilo haciendo mis cosas, grababa 'Art Attack' una vez al año. No tenía necesidad.

-¿Y desde su llegada a la radio?

-Siempre digo que la televisión es que alguien piense en ti. Pero eso no quiere decir que si no te cogen no eres bueno, sino que otro da mejor el perfil. No se pueden tener envidias. En la radio tengo la suerte de hacer 'Afterwork', el programa que me hubiese gustado hacer en cualquier canal.



