Enrique Iglesias y Anna Kournikova han sido padres por tercera vez

11/02/2020 a las 06:00

H. C. Colpisa

"Ya he sido tío", así lo anunciaba Julio José Iglesias en una entrevista a una emisora chilena ADN este martes que su hermano Enrique y Anna Kournikova habían sido de nuevo padres. Ante la incredulidad de la locutora, el cantante repetía: "He sido ya tío". La noticia ha corrido como la pólvora y ha sorprendido a todos ya que hace tan solo un par de semanas se hacía público el embarazo. Y por lo visto, ya había salido de cuentas. Lo que no se ha desvelado aún es el sexo del bebé que parece ser un secreto.

Al menos de momento, ya que es muy probable que el cantante y su mujer compartan una instantánea en sus redes sociales, al igual que hacen con sus otros dos hijos, los mellizos, Nicholas y Lucy, de dos años. Aunque la pareja es muy celosa de su vida privada, hasta el punto de que la tenista ha logrado que sus dos embarazos pasen casi desapercibidos para la prensa, no pueden evitar que se les caiga la baba con los pequeños y les encanta compartirlo con sus seguidores. Se trata del sexto nieto para Isabel Preysler que hace unos días no quería dar detalles al respecto pero se mostraba feliz por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Etiquetas Enrique Iglesias

