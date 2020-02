Segovia busca al rey de la cetrería de España

Actualizada 08/02/2020 a las 19:27

Los mejores halcones del país planean este fin de semana sobre el campo de vuelo de la localidad segoviana de Cantalejo para disputar el XVI Trofeo de Reyes de Altanería (Troreal), considerado el título de cetrería de mayor prestigio en España.

Cetreros de todo el país acuden a esta cita que reúne cada dos años a los mejores halcones peregrinos e híbridos de España en un torneo considerado "la prueba reina de la cetrería" por su vistosidad y proyección internacional.

Según ha explicado el delegado de cetrería de la Federación de Caza de Castilla y León, Francisco García, a pesar de que la Federación Nacional tiene su propio campeonato, esta prueba, creada hace dieciocho años, tiene "más nombre", por lo que atrae a público de otros países como Inglaterra y Holanda.

"Tú le preguntas a cualquier cetrero de altanería si prefiere ganar el Troreal o el campeonato nacional, y todo el mundo quiere ganar el Troreal", ha asegurado el cazador, quien señala que "sin duda" España es el país con más nivel en esta disciplina.

Los participantes, que en esta edición vienen desde Andalucía, Castilla y León, Valencia, Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra, accederán por turnos al campo de vuelo durante este sábado y la mañana del domingo para soltar a sus aves.

A los pocos minutos del suelte, se libera un pichón y cada cetrero llama a su halcón con señales para que se coloque cerca de su vertical, lo más alto posible (entre doscientos y trescientos metros), variables que se premiarán en la puntuación.

Una vez localizada la presa, el halcón deberá quebrar su vuelo y dirigirse en picado hacia ella a una velocidad que puede alcanzar los 300 kilómetros por hora. A partir del suelte, este tiene nueve minutos para "hacer el servicio" y otros tres de cortesía si ya se encuentra en persecución.

Uno de los veinticinco participantes del torneo, Roberto Fagundez, llegó a Cantalejo desde Santiago de Compostela hace ya una semana, con el propósito de acostumbrar a su halcón al paisaje de las llanuras castellanas.

El "cetrero de toda la vida" y criador de aves rapaces explica que, desde que se adquiere el animal salvaje, hay que hacer un "amansamiento" para acostumbrarle a la presencia humana, para lo que en muchas ocasiones se le pone la televisión.

Pasados unos quince días, se trabaja su vínculo con el dueño a través de un único secreto: la comida. Esta también será la clave para entrenarle a ganar altura mediante señuelos colocados con globos y, desde hace unos años, drones.

Que el halcón salga de la zona habilitada, se pose en algún lugar o tenga que ser requerido con un señuelo son algunas de las acciones que se penalizan en el torneo, que celebra a lo largo de este sábado sus semifinales y el domingo, la final.

Durante estos días también se lleva a cabo en el mismo espacio una competición a nivel autonómico de otras especies como harris o azores a bajo vuelo.

El perfil de participantes es eminentemente masculino; la única mujer que participa de los veinticinco cetreros seleccionados es Iratxe Cicarretr, una veterinaria de Navarra que practica la cetrería desde hace cinco años motivada por su pasión por las aves rapaces.

Iratxe reconoce que el de la cetrería "es aún es un mundo de hombres" porque la mayoría de entrenadores vienen del mundo de la caza, pero declara haber percibido un avance en los últimos años.

La mayoría de ellas comienzan en la disciplina por ser "mujeres de cetreros", pero no es su caso: "Yo me voy al campo sola porque a mi pareja no le gusta", explica la entrenadora, a quien le gustaría que hubiera más participación femenina porque, en su opinión, las mujeres establecen una relación particular con el halcón.

La forma en que una mujer "hace al pájaro", con "más dulzura y paciencia", se percibirá después en el comportamiento del animal, que acostumbrará a "protestar menos", según apunta la veterinaria.

