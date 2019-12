Las embarazadas que se vacunan contra la gripe reducen a la mitad los abortos provocados por el virus

Actualizada 28/12/2019 a las 15:39

La gripe es una enfermedad que ataca con un altísima frecuencia y con una gran virulencia tanto a las embarazadas como a los recién nacidos, que son colectivos con alto riesgo de contraer infecciones muy graves. Sin embargo, solo el 38,5% de las gestantes españolas se vacunó el invierno pasado contra este virus, con lo que más de la mitad puso en peligro no solo su vida sino también la de su hijo por no utilizar una profilaxis que, según todos los expertos, es completamente segura y no tiene efecto secundario alguno.

El clarísimo beneficio que aporta a madre e hijo la vacunación es el motivo por el que responsables de la Asociación Española de Vacunología, del Consejo General de Enfermería, del Ministerio de Sanidad, y ginecólogos hicieron un llamamiento público a las gestantes españolas para que ellas y todas las personas de su entorno aprovechen los últimos días de las campañas públicas de inmunización antigripal y pidan que les vacunen en sus centros de salud, una operación que además le saldrá gratis a todo el núcleo familiar.

Pueden recibir la vacuna sin riesgos estén en el mes que estén del embarazo, e incluso en los días posteriores al parto, para aprovechar sus beneficios durante la lactancia. Los expertos, que reclamaron la indispensable complicidad de médicos, enfermeras y matronas para vacunar al máximo de embarazadas en los próximos días, dieron a conocer una serie de estudios que demuestran que no hablan a humo de pajas cuando advierten de los graves peligros de la gripe para madre e hijo. El virus tiene una alta incidencia en las gestantes porque el embarazo hace más vulnerable su sistema inmunológico, sus pulmones y corazón.

De hecho, las mujeres en cinta tienen hasta ocho veces más de riesgo de hospitalización por una gripe. Casi una de cada dos mujeres en edad fértil que precisaron ingresar en un centro sanitario por el virus, el 42%, estaban embarazadas. Pero, y lo que es peor, una de cada cinco de las embarazadas, el 22%, estaban tan graves que tuvieron que ser llevadas a la UCI y el 8% fallecieron por la infección. Por contra, otro estudio desvela que las gestantes que se vacunaron contra la gripe redujeron en un 57,7% las hospitalizaciones por infecciones respiratorias y esquivaron hasta en un 65% el riesgo general de hospitalización.



Si las ventajas de la inmunización son evidentes para la madre, lo son aún más para la buena marcha del embarazo y la viabilidad del feto. Todas las investigaciones constatan que este virus provoca un mayor riesgo de muerte del neonato, de nacimiento prematuro y de un bajo peso en el alumbramiento. Por el contrario, la vacunación tiene un evidente efecto protector para la futura criatura, pues reduce en un 40% la posibilidad de un aborto y en un 45% la de muerte fetal provocadas por esta enfermedad.



Triple beneficio

El triple beneficio de la vacunación de las gestantes lo completan las claras ventajas para el recién nacido. De hecho, la única posibilidad de que el bebé esté protegido contra la gripe en sus primeros seis meses de vida es que su madre se haya vacunado, pues él o ella no pueden recibir este preparado sanitario hasta pasado el séptimo mes. La madre vacunada transmite al feto anticuerpos de la gripe (defensas) y lo inmuniza contra un virus que infecta con una alta frecuencia a los recién nacidos y que los castiga con unas tasas de mortalidad muy superiores a las de la población joven y adulta.

Estas ventajas evidentes para el recién nacido quedaron refrendadas por un estudio científico publicado en España este mismo otoño y realizado sobre los resultados de las dos últimas campañas contra este virus. La investigación demostró que los bebés de mujeres que se habían vacunado durante el embarazo evitaron hasta el 75% de las hospitalizaciones por casos graves de gripe -que sí padecieron los niños sin inmunizar- y con ello redujeron de forma notable la tasa de mortandad derivada de estas infecciones.

Etiquetas Salud

Selección DN+