El Padre Ángel entrega móviles a personas vulnerables para que accedan a un empleo

Actualizada 12/12/2019 a las 15:08

El Padre Ángel, a través de su ONG Mensajeros de la Paz, ha entregado este jueves 12 de diciembre, en la iglesia de San Antón de Madrid, 55 móviles a personas sin hogar y en riesgo de pobreza para que puedan estar conectadas a la hora de buscar empleo o comunicarse con sus familias, debido a que la mayoría de los beneficiarios son personas refugiadas que han llegado a España desde Colombia, Venezuela o Marruecos, entre otros lugares.



Los dispositivos, facilitados por Alcatel, vienen acompañados de una tarjeta SIM de prepago con tres gigas de datos y 150 minutos de llamadas, con el objetivo de que estas navidades "puedan disfrutarlos consiguendo un trabajo" o pudiendo llamar a sus seres queridos, tal y como ha explicado el responsable de Alcatel, Luis Viced.



Viced ha matizado que también se ha entregado a estas personas en situación de vulnerabilidad un centenar de linternas LED que funcionan sin pilas para que las personas sin hogar que se vean obligadas a "refugiarse en cajeros" y otros espacios puedan disponer de luz en las actividades básicas de su día a día.



El Padre Ángel ha subrayado que esta idea, que este año celebra su tercera edición gracias al apoyo del empresario Cipri Quintas, promotor de las fiestas solidarias 'Ayudar es divertido' y autor de 'El libro del Networking', surge de la necesidad de las personas que llegan a Europa y a España huyendo de las situaciones de sus países de "avisar a su madre o a sus hijos" de que han llegado a salvo y



"Mucha gente les critica porque dicen que vienen con móviles, cuando no vienen casi ni con ropa ni con un bocadillo, y no entienden que el móvil es casi imprescindible hoy en día, sobre todo cuando estas fuera de casa", ha argumentado.



El portavoz de Mensajeros de la Paz, Pedro Blasco, ha señalado que los beneficiarios de esta iniciativa son elegidos por los coordinadores de la iglesia, que conocen a las personas que van a dormir y comer allí y "saben con certeza quien necesita el móvil". Así, afirma que la gente "responde bien", al tiempo que ha aclarado que si alguien lo vende o se deshace de él no vuelven a entregarle uno.



Blasco ha apuntado que los beneficiarios podrán ir a la iglesia, a la que ha definido como "casi una oficina", a cargar los móviles y conectarse a su red Wifi gratuita y ha indicado que además de mejorar sus oportunidades laborales y el contacto con su familia, estos dispositivos les permitirán comunicarse con las fuerzas policiales o los servicios sociales y de emergencia en caso de "ataque o urgencia".



MÓVILES PARA LOS MÁS JÓVENES



Entre las personas beneficiarias de esta iniciativa, se encuentran Verónica, Michelle y Sofía, tres jóvenes venezolanas de 17 años que han llegado a España hace cuatro meses y que aseguran encontrarse en una etapa en la que necesitan comunicarse con sus familias cuando salen de casa.



Verónica, que espera poder retomar pronto sus estudios en España tras conseguir los papeles necesarios para convalidar el nivel educativo de Venezuela, ha mostrado su agradecimiento a Mensajeros de la Paz por ofrecerles "oportunidades y esperanza" y considera que tener uno de estos 55 móviles puede ayudarle a "conseguir infomación" que necesite para la escuela o el trabajo.



Leonardo, de 24 años, llegó desde Colombia hace un año y en esta edición también ha recibido uno de los móviles, que asegura que le servirá para mejorar su situación laboral y contactar con las empresas. El joven asegura que lleva "mucho tiempo" esperando un móvil que le permita desarrollar un proyecto emprendedor que está preparando con el apoyo de la ONG y que compagina con dos trabajos más.



Para el Padre Ángel cree que esta acción, que se extenderá próximamente a Roma, donde la ONG ha abierto una "iglesia 24 horas" para atender a personas sin hogar, está "dando sus frutos" porque "la gente es buena, aunque a veces haya que darle la ocasión de hacer el bien".

