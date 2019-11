David Bisbal pone voz al tema final de 'Frozen 2'

Actualizada 11/11/2019 a las 15:53

El cantante David Bisbal, que interpreta la canción 'Mucho más allá' para la banda sonora de 'Frozen 2', dice sentirse "muy contento" por haber sido elegido para interpretar el tema, tras superar un duro casting que le recordó que, "aunque tu carrera esté bien encaminada, siempre tienes que pasar pruebas".



"Este tema es un reto importante para mí, ya que es muy difícil de cantar y esas cosas a mí me gustan muchísimo", ha reconocido el intérprete este lunes en una entrevista con Efe, en la que también ha prometido que 'Frozen 2', que se estrena en España el 22 de noviembre, "va a gustar mucho a toda la familia".



"Más que la primera película", ha añadido Bisbal (Almería, 1979), que se dio a conocer al público hace 18 años en el programa de talentos de RTVE Operación Triunfo (OT).



Precisamente en la primera edición de ese concurso en 2001 coincidió con la cantante Gisela, quien participó en 'Frozen: El reino del hielo' (2013) prestando su voz para las interpretaciones musicales de la princesa Elsa, protagonista de la cinta.



La catalana repite labor en "Frozen 2", un trabajo que el almeriense considera "brutal" y por la que ha querido halagar a su compañera: "Gisela y yo no hemos coincidido personalmente todavía, pero espero hacerlo en el estreno de la película en España. He tenido la oportunidad de felicitarla, porque ella canta todas las canciones y para mí ese trabajo es muchísimo más difícil".



Esta no es la primera colaboración de Bisbal con Disney. Junto a sus compañeros de OT 2001, grabó un álbum con bandas sonoras para esta factoría. Así, interpretó las canciones centrales tanto de 'La bella y la bestia' (esta junto a Chenoa), como de 'El jorobado de Notre Dame', el corte 'Sueña', que hizo en solitario.



"Últimamente recuerdo esos días (en Operación Triunfo) bastante bien. Fue en la academia de OT donde empezamos esa aventura y allí canté esos dos temas preciosos", ha declarado el cantante, que posteriormente también participó en el álbum 'We love Disney Latino' (2016), en el que varios artistas internacionales interpretaron las melodías de los filmes de la compañía.



La canción 'Mucho más allá', que se estrenó el pasado 8 de noviembre en todas las plataformas digitales y cuyo videoclip se estrenará el próximo viernes 15, es la versión en castellano del tema original 'Into the Unknown', que interpreta en inglés la banda Panic! At the Disco.



"Me fascina la canción original. Brendon Urie, el vocalista, canta en una tesitura muy alta, con una voz como de mujer. Los arreglos son increíbles y la composición de Kristen Anderson y Robert Lopez (ganadores del Oscar a mejor canción original por 'Coco' y 'Frozen') es fantástica", ha destacado este ganador de 3 Grammys Latinos.



Con 'Frozen 2' la compañía aspira al éxito que dejó la primera cinta, que recaudó más de 1.200 millones de dólares de recaudación, convirtiéndose en la película de animación más taquillera del cine, y se hizo con el premio Oscar a mejor película animada en 2013.

Selección DN+