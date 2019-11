Los memes que propició el debate electoral del 10N

Y Rivera lo ha hecho. Ha reabierto la famosa teletienda que inauguró en el debate electoral de abril con un trozo de adoquín extraído de una calle de Barcelona, su ciudad, por radicales independentistas, que ha manejado con soltura mientras lo identificaba como símbolo del "desorden público" en Cataluña.

Te puede interesar



El trozo de piedra gris ha sido el primero de los muchos objetos que Albert Rivera ha exhibido durante el larguísimo debate a cinco, pero se ha revelado como el más acertado como metáfora de lo ocurrido esta noche en el gélido Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, donde cada candidato se ha afanado en ir siempre a lo suyo y defender pétreamente el guión que se traían preparado.



Rivera ha sido el más ufano a la hora de ayudarse con todo tipo de parafernalia, sobre todo recortes de prensa, fotografías y un largo rollo de papel que ha extendido como un papiro con una lista de las muchas cesiones de los gobiernos del PP y el PSOE a Cataluña cuya letra era imposible leer.



Tampoco se han podido leer la mayoría de los textos que ha ido sacando el líder de Ciudadanos, salvo uno de los últimos, el de un impuesto que se ha inventado para denunciar la corrupción del PP y el PSOE, bautizado Impuesto de Corrupción de Bipartidismo (ICB).



Las ocurrencias de Rivera han sido la base de multitud de memes en la red social Twitter, que se ha cebado sobre todo con el adoquín.

Me imagino a Albert super feliz por la calle con su adoquín pensando: -Van a flipar. #DebatePresidencial2019 pic.twitter.com/ZWdWszHidh

El lapsus de Iglesias

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, cometió un 'lapsus linguae' al señalar "escandalosa diferenciación" en el Código Penal entre abuso sexual y violación. "Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto con tantas mamadas; con tantas manadas", ha dicho Iglesias rectificando rápidamente y continuando con su discurso sin dar muestras de nerviosismo por la equivocación. Este error fue también pasto de los memes.

– ¿A que no hay huevos de llevar un adoquín?

– ¿Que no...? A que no los tienes tú de soltar "mamada" en mitad del debate.#DebateElectoral pic.twitter.com/1oiv2Jr36S