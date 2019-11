Mariah Carey anuncia en redes la llegada de la época navideña

Actualizada 01/11/2019 a las 16:26

Mariah Carey ha querido dar su particular bienvenida a la que es considerada la mejor época del año por mucha gente, la época navideña. Con el calendario ya en noviembre, la cantante ha querido iniciar la cuenta atrás compartiendo con sus seguidores un vídeo en el que aparece cantando, como no podía ser menos, su clásico 'All I want for Christmas is you'.

En el vídeo, publicado en sus redes sociales, Carey se echa a dormir con su disfraz de Halloween para, segundos después, despertarse con una llamada de Santa Claus. "It's time" (Es el momento), dice justo antes de empezar a cantar la famosa canción.

La cantante, además, deleitó a sus fans con un vídeo inédito de su tema.

Kicking off the festivities with a brand new video cut for All I Want For Christmas Is You (Unreleased Video Footage) ❄️ hope you like it!!! #MerryChristmas25 https://t.co/UcHGl8c2Ks pic.twitter.com/FqX5BlvP12 — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 de noviembre de 2019

Etiquetas Twitter

Instagram

Selección DN+