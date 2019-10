Isabel II busca un asistente competente

Actualizada 28/10/2019 a las 08:25

La familia real británica, cuando tiene que cubrir una vacante entre su personal, lo hace como cualquier hijo de vecino. La reina Isabel II está necesitada de un asistente personal y ha recurrido a LinkedIn para solucionar el engorro. Cubrir el puesto requiere cualidades destacadas. La monarca precisa de alguien que acuda cada mañana al palacio de Buckingham, viaje por todo el mundo junto a los duques de Sussex y los de Cambridge, escriba comunicados de prensa y lleve las redes sociales de la corona. A cambio de una retribución que se supone generosa -nobleza obliga-, el ayudante tendrá que estar en todo. Para alivio de su estrés, dispondrá de 33 preciosos días libres al año.



TEMPLANZA



Trabajar para la monarquía británica exige método y templanza. Contentar a la soberana de Inglaterra número 40 desde Guillermo el Conquistador no es tarea fácil. Por eso en la oferta de trabajo se hace constar que se necesita ser una persona “calmada y organizada”, además de contar con experiencia. Gestionar los asuntos reales supone pasar “momentos de presión”, por lo que se demanda un temperamento sobrio y mucho aguante. Por añadidura, cualquier candidato que aspire al cargo tendrá que exhibir una “gran capacidad a la hora de comunicarse y de relacionarse con los demás, ya que formará parte de un equipo y tratará con gente a todos los niveles”.



¿Demasiada cualificación? Puede ser, pero a cambio quien ocupe el puesto será recompensado con un “sueldo competitivo” y una serie de “beneficios” que no se especifican. Al menos una ventaja tiene el curro, y es que los fines de semana se libra y la jornada laboral es de 37 horas y media. Con Enrique y Guillermo a la greña, Andrés de Inglaterra en boca de todas por sus supuestas orgías y un Felipe de Edimburgo retirado y dando la lata, no hay dinero suficiente para remunerar al nuevo apagafuegos.



Para la reina debe de ser un dolor de cabeza dar la persona adecuada para trabajar en palacio. Al personal, una vez que se desvincula de su relación laboral, le da por escribir memorias o acudir al reclamo de la prensa sensacionalista para despacharse a gusto.



El último en alimentar las habladurías ha sido Darren McGrady, chef de la corona, que ha confirmado lo que ya se suponía, que Diana de Gales era un desastre en la cocina. De hecho, casi incendió el palacio de Kensington.

