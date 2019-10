Este martes, el día del año con más probabilidades de sufrir un accidente

Actualizada 28/10/2019 a las 10:26

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha alertado de que, según se recoge en su primer Informe sobre la Seguridad Vial Laboral en España, la mañana del martes 29 de octubre, entre las 8.00 y las 9.00 horas, será la más peligrosa del año para desplazarse al trabajo y en la que más probabilidades hay de sufrir un accidente.



Para la elaboración de su informe, la organización ha utilizado fuentes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Instituto Nacional de Estadística, DGT, Comisión Europea y EUROSTAT y ha realizado encuestas a más de 2.000 personas, entre las que se incluyeron responsables de Prevención de Riesgos Laborales en empresas españolas, autónomos y trabajadores.



Así, las estadísticas analizadas en el documento revelan que los martes entre las 8.00 y las 9.00 horas es el periodo en el que ocurren más accidentes, según ha informado RACE, que ha recordado que otoño es la estación en la que más siniestros se producen.



El informe destaca que el perfil con un mayor riesgo de sufrir un accidente vial laboral es el de mujeres de entre 16 y 29 años en los accidentes 'in itinere', que se producen desplazándose desde y hasta el lugar del trabajo y suponen un 70 por ciento del total; y el de hombres de entre 16 y 29 años en los accidentes en misión, que tienen lugar durante la jornada laboral.



Asimismo, alerta de que se producen más accidentes yendo al trabajo (64 por ciento) que volviendo de él y subraya que es "más probable" que una persona sufra un accidente si lleva menos de seis meses trabajando en la empresa y si la compañía tiene más de 250 trabajadores.

El documento indica que los accidentes viales laborales representan entre un once por ciento y un doce por ciento del total de siniestros laborales ocurridos en España desde 2008, siendo el primer factor de mortalidad entre los accidentes de trabajo.



Además, recoge que en España se producen de media medio millón de accidentes laborales con baja al año, de los cuales cerca de 70.000 corresponenden a accidentes viales, una cifra que "no ha dejado de aumentar" desde 2013.



RACE apunta que el 54 por ciento de trabajadores que sufrieron un accidente vial laboral conducía un coche y el 23 por ciento una moto, mientras que la proporción de siniestralidad en el transporte público, empleado por un trece por ciento de los trabajadores, es inferior al uno por ciento.



Por comunidades autónomas, la mayor tasa de accidentes por cada 100.000 habitantes se da en Andalucía (414,3), Cataluña (386,4) y Murcia (375,8), mientras que la menor corresponde a las regiones de Castilla-La Mancha (158,2), Extremadura (192,4) y La Rioja (233,8).



La organización ha matizado que el "segundo gran daño" que provocan este tipo de siniestros es el económico, debido a que las bajas por accidentes viales laborales han supuesto cerca de dos millones de euros al año.



En concreto, el coste medio de cada accidente leve que ha producido una baja asciende a 17.900 euros, frente a los 237.800 euros que supone uno grave. Por su parte, los costes de un accidente mortal ascienden a un total de 1.913.000 de euros. Los costes engloban gastos médicos y de rehabilitación, servicios judiciales, de emergencia, daños materiales y pérdidas de producción.

