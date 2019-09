La Guardia Civil abre el debate sobre cómo hay que circular por el carril izquierdo

La Guardia Civil ha abierto un intenso debate en Twitter tras publicar un mensaje sobre cómo se debe circular por el carril de la izquierda en las autovías.

"¿Vas MUUUUY tranquilito por el carril izquierdo? ¿Te pitan, dan las largas o te adelantan por la derecha? ¿No estarás haciendo algo mal? #VivaElCarrilDerecho”, ha escrito la Benemérita.

El Código de Circulación establece que un conductor debe circular normalmente por el carril situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de su sentido siempre y cuando las circunstancias del tráfico o de la carretera lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.

Algunos usuarios se han preguntado por qué la Guardia Civil no critica a quienes adelantan por la derecha, si es una práctica que no está permitida.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado el tuit de la Guardia Civil:

Pero si estas adelantando es porque te has cambiado de carril, y si te has cambiado, deberías haber visto que venia alguien que iba más rapido que tu y al que ibas a molestar

Carlos, tienes toda la razón. Si vas a 120 km/h en el carril izquierdo no estás haciendo nada mal, el que hace mal es el que me pita y me da luces porque quiere ir a 160-170 km/h, porque tienen un coche nuevo y potente y hay que lucirlo. Pues que se alquilen el circuitoJarama!!!!