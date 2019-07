La policía de Canadá informa sobre un doble asesinato con el filtro de gato de Facebook

Las redes sociales y su doble cara, que puede jugar la peor de las pasadas. Las redes sociales y su facilidad por difundir noticias a la velocidad de la luz. Las redes sociales y su poder, incluso sobre las autoridades. Todo es juego y diversión hasta que un departamento de policía se deja puesto un filtro de gato durante una conferencia de prensa sobre un doble asesinato en Facebook Live.

El lunes 15 de julio dos jóvenes fueron asesinados en la provincia canadiense de la Columbia Británica, donde se sitúa Vancouver. La Real Policía Montada de Canadá (RPMC) se sumergió en la investigación del caso y decidió dar una rueda de prensa para esclarecer los hechos.

Decidieron también retrasmitirla por las redes sociales. Todo parecía ir según lo previsto hasta que los usuarios empezaron a unirse y se percataron de que la sargento encargada de hablar sobre los hechos aparcía en el vídeo con las orejas, la nariz y los bigotes de un felino. La persona encargada de la grabación se dio cuenta tarde de que había activado el filtro de gato en el peor de los momentos

El periodista canadiense Tyler Dawson captó el momento y lo colgó en Twitter, donde las autoridades respondieron: “Sí, somos conscientes y lo abordamos como un ajuste automático. Gracias, rectificaremos y emitiremos un video en breve”. La policía de Canadá volvió a subir el vídeo (esta vez sin ningún tipo de filtro) a las redes sociales.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u