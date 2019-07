Ana de Armas sorprende en Instagram con un impactante cambio físico

Actualizada 21/07/2019 a las 16:46

La actriz Ana de Armas, que saltó a la fama por su papel de Carolina en 'El Internado', ha sorprendido con su última publicación a sus fans en Instagram, donde cuenta con 1,4 millones de seguidores.

En ella, De Armas muestra un aspecto físico absolutamente diferente al que nos tiene acostumbrados: con el pelo completamente afeitado.

“Going full before going full”, ha escrito la actriz desde Los Ángeles (California, EEUU), donde desarrolla sus nuevos proyectos.

Y claro, son muchos los que se preguntan lo mismo: ¿Por qué? ¿Es cierto? ¿Cuánto tiempo vas a estar así?

Pero otros coinciden en que la actriz está guapa pese al cambio de aspecto.

Etiquetas Cine

Selección DN+