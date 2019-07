El padre de Malú: "Si Rivera no me pide la mano de mi niña le doy un guantazo"

Actualizada 18/07/2019 a las 08:24

El padre de la cantante Malú se ha manifestado sobre la relación que mantiene su hija con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Tiene que venir a pedirme la mano de mi niña o le doy un guantazo", dijo Pepe de Lucía entre risas en declaraciones al programa de televisión Sálvame.

La frase viene a responder a los rumores que apuntan a que la pareja podría dar un paso más en su relación. No se ha hablado de boda (de momento) pero sí de vivir juntos. Al parecer la cantante, que vive de alquiler en una casa de La Finca cuya casera es amiga de su novio, está reformando la vivienda que tiene en propiedad en La Moraleja con el fin de acondicionarla.

No es la primera vez que Pepe de Lucía habla del noviazgo de su hija. En febrero desveló que ya conocía a su 'yerno': "Es amigo mío. Conozco a Albert de hace tiempo. A él le gusta mucho el flamenco y congeniamos", dijo. "Es una persona entrañable, le aprecio mucho. Yo lo único que tengo con él es un trato afectuoso y nada más. Todavía no he digerido que esté con mi hija".

Poco después, Pepe de Lucía (que se distanció de su hija tras su divorcio) confesó que le habían prohibido hablar de ellos: "Discúlpame. No quiero hablar de este tema porque me lo tienen prohibido. No puedo hablar de esto". Parece que el 'veto' se ha levantado, porque este lunes ha dicho en Sálvame que está muy contento de ver a su hija feliz.

