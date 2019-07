De 'top manta' a top model, la iniciativa que cambia la calle por la pasarela

Actualizada 18/07/2019 a las 16:39

Llegaron a España en patera, su 'oficio' es vender en la calle hasta que unos ojos expertos repararon en ellos. Ahora, tienen la oportunidad de expresarse y muestran su talento como actores, modelos y bailarines desde la plataforma artística y social TopmantaTopmodel.org.



El director creativo y publicitario Julián Zuazo ha puesto en marcha una iniciativa en la que siete manteros africanos "escogidos al azar", han pasado a formar de un proyecto social y artístico al que se han sumado profesionales del la moda como el diseñador García Madrid, que ha cedido el vestuario.



Los protagonistas de esta iniciativa han recibido algunas lecciones de baile, interpretación y pasarela, además de realizar una pequeña película de prueba mostrando sus dotes de interpretación, todo ello "sin dejar de vender en la calle".



La idea, según ha contado Zuazo, la tuvo mientras paseaba por la madrileña Gran Vía, zona cercana a su trabajo. Según explica, es habitual "salir fuera de España para realizar pruebas a modelos de color", y fue durante este paseo cuando el madrileño abrió los ojos: "simplemente me paré a mirar, y entonces me dí cuenta, llevaban ahí todo el tiempo", explica, haciendo referencia a los manteros.



Ahí miró de otra manera a ese grupo de inmigrantes que llenan las calles del corazón de la capital y que "son el foco de polémicas y prejuicios a día de hoy". ¿Y si después de tanto buscar fuera, sus mejores actores estaban delante de sus ojos?, se preguntó.



Zuazo se decidió a dar forma a su idea y, rodeado de un elenco de profesionales, crearon una iniciativa social y artística que da a este grupo de manteros la oportunidad "de expresarse a través de una percepción mucho más amable", explica el director creativo sobre la plataforma TopmantaTopmodel.org.



"La sorpresa y la aceptación fueron brutales", cuenta el madrileño sobre la respuesta de este grupo de siete manteros al escuchar su propuesta. Poco después rodaron una pequeña película de prueba, donde los jóvenes demostraron "unas cualidades innatas para el ritmo y el movimiento".



Además de estas habilidades vinculadas a la danza y a la interpretación, Zuazo hace hincapié en otro detalle, esta vez adquirido y no innato: la tremenda "simpatía y positividad" con la que trabajan, contagiando al set de rodaje.



"Tienen muchísimo talento, en tan solo dos tomas conseguimos grabar secuencias que generalmente precisan veinte", detalla.



"La cámara les quiere", afirma con rotundidad el director creativo, que lleva años entrenado tras los focos analizando los efímeros detalles y expresiones de los intérpretes, que determinan que una pieza que "sea capaz de comunicar".



Pese a ser su primera vez delante de las cámaras asegura que los nuevos modelos que se entregaron al proyecto "de una forma total", una vía por explorar para ellos y en la que desaparecen "los prejuicios o la radicalidad con la que ahora se les juzga".



De cara al futuro, el director creativo lo tiene claro: la idea es que la organización siga "creciendo y convirtiéndose en una alternativa para estos jóvenes en situaciones marginales, que tienen mucho que contar" afirma.



"En España somos acogedores, así es como nos ven", argumenta, incidiendo en que uno de los fines de esta plataforma de carácter social y artístico es que "tengan la oportunidad de poder mostrar su talento y quedarse en el país".



Una imagen más "amable" de esta realidad, que se erige sobre la plataforma TopmantaTopmodel.org y cuyo camino, según ha explicado su creador, "no ha hecho más que empezar".

