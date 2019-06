Uno de los hoteles de Trump en Escocia ha dañado un paraje natural protegido

Actualizada 28/06/2019 a las 13:42

Uno de los complejos con hotel de lujo y campo de golf que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regenta en Escocia ha dañado el paraje natural donde se construyó, que estaba formado por dunas de extraordinaria importancia científica.



Esta es la afirmación que hizo este viernes el organismo público Scottish Natural Heritage (SNH por sus siglas en inglés) al detectar que las dunas de Menie, en la región de Aberdeenshire (noreste de Escocia), ya no cuentan con las particularidades por las que fueron designadas sitio de interés científico especial.



Por esta razón, SNH anunció que desde este viernes llevará a cabo un análisis que durará tres meses para poder determinar si el paraje natural puede seguir contando o no con la protección que se otorga a áreas con especies raras de fauna o flora o con características geológicas importantes.



Según Sally Thomas, directora del departamento Gente y Naturaleza de SNH, alrededor de un tercio de los hábitats especiales de la zona ha sido dañado y el espacio restante "se ha fragmentado significativamente y se han interrumpido sus procesos ecológicos".

"La mayoría de las veces, el desarrollo puede producirse sin dañar características naturales importantes, pero este no ha sido el caso", afirmó Thomas.



La construcción de este complejo en 2012 estuvo rodeada de polémica por estar ubicado en el hermoso paraje natural de Foveran Links, protegido por la importancia de sus dunas.



Aunque varios grupos ecologistas y residentes se opusieron al proyecto, las autoridades concedieron el permiso, porque el beneficio económico que potencialmente iba a tener en la zona sería mayor al posible daño medioambiental.



El MacLeod House & Lodge Hotel es uno de los dos establecimientos de cinco estrellas con campos de golf y spa que el dirigente estadounidense posee en Escocia.



Este complejo forma parte de un proyecto que contempla la construcción de 500 nuevas casas para completar así la planificación inicial que constaba de dos campos de golf, un gran hotel y cientos de viviendas y casas de vacaciones.



El otro complejo, el Trump Turnberry, está ubicado en la costa suroccidental de la región y fue el lugar que el presidente y su esposa, Melania, eligieron para pasar un fin de semana en julio del año pasado, cuando disfrutaron de una estancia privada en el marco de su visita de trabajo al Reino Unido.

Selección DN+