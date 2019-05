El perro 'Cachas' pasará seis meses con cada uno de sus dueños en Valladolid por decisión judicial

Actualizada 28/05/2019 a las 18:23

'Cachas', el West Higland Terrier cuya tenencia se disputaban Carlos y Silvia, una pareja de Valladolid que rompió tras una relación de más de tres años, pasará seis meses con cada uno de ellos, de forma que los contendientes mantendrán la tenencia compartida del animal, como así se ha acordado por sentencia judicial.



El fallo del titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid, tras la vista celebrada el pasado día 23 de mayo, estima así la demanda interpuesta por la exnovia, Silvia, y otorga el derecho de copropiedad sobre el perro tanto a ella como a su expareja, Carlos.



Así, la posesión compartida se desarrollará de forma exclusiva y continuada por cada uno de ellos por periodos temporales de seis meses al año, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.



El fallo, contra el que no cabe recurso, no se pronuncia sobre la imposición de las costas procesales derivadas de esta instancia.



La decisión del juez modifica el anterior régimen existente respecto de la tenencia del perro por parte de la expareja, a la que, mediante una medida cautelar y provisional, había concedido la custodia compartida durante quince días en el domicilio de uno y otro y la posterior entrega de 'Cachas' en un centro de peluquería canina, algo que el exnovio rechazaba por cuanto reclamaba la "tenencia exclusiva" del can.



La ampliación de la custodia compartida a seis meses, frente a los quince días iniciales, se produce para facilitar así dicho régimen, después de que durante el juicio el exnovio, quien ha iniciado una nueva relación, anunciara su intención de trasladarse a Alicante de forma permanente a partir de julio con su nueva novia.



"Para las entregas, Alicante no está ahí al lado, la cosa no sería fácil", ya advirtió el juez el día del juicio.



La exnovia había reclamado la custodia compartida tras advertir de que ambos son titulares del perro y que incluso ella, como así ha certificado vía documental, fue la que desembolsó los más de 377 euros por la compra que cargaron en su cuenta y que también ha venido sufragando al 50 por ciento el resto de los gastos de alimentación y cuidados.



En el lado opuesto, el abogado del exnovio rechazaba cualquier fórmula de custodia compartida y reclamaba la tenencia en exclusiva, aunque siempre dispuesto a abonar a su expareja una indemnización compensatoria.



En el juicio incluso llegó a testificar la actual pareja del demandado, Diana T, para explicar la cómplice e inseparable relación que 'Cachas' mantiene en la actualidad con su hija pequeña y otro perro de su propiedad con el fin de pedir al juez su titularidad en exclusiva, una vez que se trasladen a Alicante, para así no "desestabilizar" su núcleo familiar.



En su declaración, la testigo llegó a sembrar dudas sobre el trato que 'Cachas' recibe por parte de la antigua pareja de su novio. De hecho, apuntó que cada vez que llega tras una estancia de quince días con ella, el perro se encuentra muy asustado, "tiembla cada vez que algo se cae al suelo y se mete en la bañera".

Etiquetas Sucesos

Selección DN+