Dani Rovira aboga por una alternativa a los Sanfermines y a la tauromaquia

Actualizada 16/05/2019 a las 20:18

El actor Dani Rovira ha acudido este jueves a un acto animalista de Manuela Carmena a Madrid en el que ha abogado por el fin de la tauromaquia y por buscar alternativas a los Sanfermines de Pamplona, que no pasen por la "prohibición", sino porque la sociedad avance y esta fiesta caiga por "su propio peso".



Rovira ha acudido junto al también actor Fernando Tejero a apoyar un acto de Carmena y el aspirante autonómico a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, celebrado en el séptimo día de campaña electoral en la plaza de Oriente de Madrid.



Rovira quiere que propia sociedad rechace "a través de un proceso hacia un mundo de más respeto" y este tipo de fiestas.



"Puede rascar un poco porque hay ciertos eventos que dan mucha economía al país, a la sociedad, yo eso no lo niego, pero tener la oportunidad para buscar alternativas para que ese turismo siga igual de efervescentes no usando la vida de otros animales a mi me parece posible, es la sociedad con la que yo sueño", ha añadido este intérprete.



En declaraciones a los periodistas, ambos actores han explicado que "uno de sus sueños es que de vez en cuando se politice la causa animal" y "esta es una oportunidad de oro".



Acompañados por un perro llamado Lobo han señalado que hay que ser "cautos" y no empezar pidiendo a ambos candidatos "cosas muy muy inalcanzables", aunque hay que empezar a mirar "que la cultura no tiene porqué entrañar el maltrato o la dejación animal por mucha tradición que sea".



Rovira ha señalado que no entiende porqué en la tauromaquia o en los encierros de los pueblos "tienen que usar la vida del animal" y se ha preguntado quién nos ha "erigido como dueños de los animales para poder divertirnos a costa de ellos cuando realmente hay un montón de alternativas".



"Hay que luchar por la libertad de los animales y hacer consciente a la gente de que son seres sintientes y que tienen, para mí, los mismos derechos que las personas", ha defendido por su parte Tejero, que antes de expresar su apoyo a Carmena y Errejón ha señalado que quiere escuchar sus propuestas en materia de derechos animales.



Aunque ha añadido que hay partidos que no solo no tienen consciencia animal "sino que de alguna manera apoyan incluso el maltrato animal".



Además preguntados por si han venido motu proprio o si les han invitado Tejero ha señalado que no le tiene que invitar nadie para venir a defender a los animales.



Carmena y Errejón han celebrado en el séptimo de día de campaña electoral un acto en el que han propuesto que "ni un euro público" se dedique a financiar espectáculos con sufrimiento animal o una concejalía de protección animal o pirotecnia silenciosa.

