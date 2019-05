Mercadona pide disculpas por lo que encontró una clienta en el Hummus de Hacendado

Actualizada 06/05/2019 a las 13:59

Mercadona ha pedido disculpas a una usuaria de Twitter que subió a esa red social la foto de lo que se había encontrado en un recipiente de hummus de lentejas marca Hacendado.

Bajo el cartón que lo cubría, la clienta vio que el bote carecía de tapa. Pero no sólo eso. Lo más llamativo era que la fecha de caducidad se había impreso directamente sobre el propio hummus.

“Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus”, escribió la mujer.

Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus. pic.twitter.com/Fi6Cc9cNVu — miriamslowly (@miriamslwly) 3 de mayo de 2019

La imagen es tan llamativa que en apenas dos días cuenta con más de 5.500 retuits y casi 14.000 ‘me gusta’.

Mercadona ha respondido al tuit pidiendo disculpas a la usuaria. “Hola Miriam, te pedimos disculpas por lo sucedido. Vamos a pasar nota al proveedor para que no vuelva a suceder. No obstante, si nos indicas en qué tienda lo compraste pasamos nota para que puedas realizar el cambio o la devolución del producto”, ha escrito la empresa.

Hola Miriam, te pedimos disculpas por lo sucedido. Vamos a pasar nota al proveedor para que no vuelva a suceder. No obstante, si nos indicas en que tienda lo compraste pasamos nota para que puedas realizar el cambio o la devolución del producto. — Mercadona (@Mercadona) 5 de mayo de 2019

Tanto la foto del hummus como la respuesta de Mercadona han generado reacciones como estas:

Joder, he soltado tal carcajada que me ha alargado 1 año de vida. Vaya sobrada lo de la fecha. — Paradox (@MR_Zenonman) 3 de mayo de 2019

Qué fuerte me parece, pero me ha hecho mogollón de gracia la fecha impresa en el hummus. pic.twitter.com/uAY5HHbg3u — Kahlan Amnell ★ (@YJareth) 4 de mayo de 2019

¿Y quién te dice a ti que la fecha de caducidad no es parte de la receta del hummus? — Victoria E. Muñoz (@vemswriter) 4 de mayo de 2019

Es un hummus de lenfechas — ACR ISLAPOL (@AntonioCR20) 5 de mayo de 2019

