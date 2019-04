'Salvados por la campana' fue una de las series de televisión que marcó a toda una generación a finales de los 80 y comienzos de la década del 90. En concreto, los personajes de Zack, Screech y Slater acompañaron a los telespectadores entre 1989 y 1993.

A 30 años de su estreno, los protagonistas se volvieron a reunir en un local junto a sus parejas. Este reencuentro entre sus protagonistas y sus parejas tuvo lugar este fin de semana. Mark-Paul Goselaar, el encargado de dar vida a Zach Morris, compartió en su perfil de Twitter la reunión de algunos de los actores y actrices del elenco que se metieron rápidamente a la audiencia en el bolsillo.

En la reunión también estaban Mario Lppez (A.C. Slater), Tiffani-Amber Thiessen (Kelly Kapowski) y Elizabeth Berkley (Jessie).

Por su parte, Amber Thiessen compartió la misma fotografía en su Twitter. "Amigos por siempre", escribió junto a la imagen.

This is what 30+ years of friendship looks like... pic.twitter.com/RbbbcR7OvL