Un joven publica un vídeo para conseguir trabajo para su padre que se hace viral

Actualizada 04/04/2019 a las 17:12

Jordi Pascual, economista, lleva en paro desde 2010. Jordi Pascual, su hijo, es un joven de 26 años que trabaja como consultor SEO, posicionando las webs de otros en Google. Con el fin de encontrar trabajo para su padre, este último ha creado un vídeo con el hashtag #contrataamipadre que se ha viralizado en redes sociales.



La crisis se llevó por delante el trabajo de su padre, con un currículum envidiable y un gran hándicap. Tiene 59 años. Sus tres licenciaturas universitarias no le han servido para encontrar empleo en estos últimos años.



"Es un cortometraje para reflexionar sobre la precariedad laboral y la cruda realidad del empleo en España. Pero no es sólo una denuncia social, también es la historia real de una gran persona, de mi ídolo, de mi referente, de mi padre”, ha explicado el autor.



El vídeo cuenta ya con más de 8.000 visualizaciones en Youtube.







