El nombre de la nueva era de Japón será "Reiwa"

El Gobierno japonés otorgó este lunes, 1 de abril, el nombre de "Reiwa", inspirado en un clásico de la poesía waka del país, a la nueva era que marcará el reinado de Naruhito, que se convertirá en emperador de Japón el próximo 1 de mayo.

El término surge de la combinación de dos caracteres que pueden traducirse como "propicio" u "orden" y "armonía", y está inspirado en un cántico del "Manyoshu", la antología más antigua de poemas japoneses, compilada en el siglo VIII.

El pasaje versa sobre cómo el viento propicio del inicio de la primavera sopla suave, armoniosamente, abriendo las flores de los ciruelos y esparciendo la fragancia de las orquídeas.

"Reiwa" toma el primer ideograma del término "reigetsu" (momento propicio) y el correspondiente a armonía, paz o calma, cuya lectura más común es "wa" y que juega con el profundo significado de este carácter, que también se usa para designar aquello de estilo u origen japonés, como en las palabras "washoku" (comida japonesa) o "wagyu" (carne de vacuno nipona).

La elección de un nombre inspirado por primera vez en un clásico de la literatura nipona "pone el foco en los valores tradicionales" japoneses, dijo el primer ministro, Shinzo Abe, en una rueda de prensa posterior al anuncio.

Desde que comenzara a usarse la nomenclatura de eras a mediados del siglo VII (la primera fue "Taika" en el 645), el nombre había bebido de obras de China, de donde se importaron los caracteres "kanji" utilizados por el idioma japonés y que marcó profundamente el sistema político y cultural de Japón.

"Quiero que Japón florezca con orgullo como las flores del ciruelo", que "florecen maravillosamente después de un duro invierno como signo de la llegada de la primavera", explicó en la comparecencia Abe, quien espera que el nombre ayude a apoyar el sentido de unidad del país y a promover reformas.

Yoshihide Suga, ministro portavoz del Gobierno y responsable de desvelar el nombre al público en una retransmisión en directo en televisión y redes sociales, manifestó su deseo de que el nombre sea aceptado por el público y quede "profundamente arraigado" entre los nipones.

"Es muy diferente al nombre que me imaginaba, pero me gusta. Utiliza el sonido 'rei', que recuerda al ideograma de cortesía, algo que los japoneses no hemos olvidado", dice Saori Tomita, de 60 años, quien espera que la nueva era sea "buena".

"Reiwa" ha sido escogido esta misma mañana entre cinco candidatos por un comité de nueve personalidades de alto perfil del mundo empresarial y académico japonés, entre ellas el nobel de Medicina Shinya Yamanaka o la novelista Mariko Hayashi.

El anuncio del nombre marca el arranque de un mes que concluirá con la abdicación el 30 de abril del emperador Akihito, de 85 años, en favor de su primogénito, de 59, en la primera abdicación en el país desde la de Kokaku, en 1817.

El reinado de Akihito se ha prolongado 30 años, desde enero de 1989, en la denominada era "Heisei", término formado por dos caracteres que juntos podrían traducirse como "lograr paz".

Japón es el único país que sigue adoptando en la actualidad la nomenclatura de eras, aunque también usa el calendario gregoriano.

El anuncio del nombre de la nueva era es una cuestión de gran interés público en Japón, ya que la nomenclatura se usa en una amplia gama de situaciones: calendarios, documentos oficiales, certificados e incluso en los periódicos.

En el Japón moderno, el nombre de la era se utiliza durante la duración del reinado de un emperador y generalmente se anuncia después de la entronización del nuevo monarca, pero en esta ocasión se ha adelantado un mes aparentemente para agilizar los cambios a realizar a efectos administrativos.

Los nombres de las eras mas reciente han sido "Meiji" (gobierno iluminado) a partir del 1867, época en la que ocupó el trono el emperador Mutsuhito; "Taisho" (gran legitimidad), a partir de 1912, la era del emperador Yoshihito; y "Showa" (paz y armonía) a partir de 1926, la era del emperador Hirohito.

