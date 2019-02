El huevo más popular de Instagram es realmente una campaña sobre salud mental

Actualizada 05/02/2019 a las 18:28

La fotografía del huevo que batió el récord de "me gusta" en Instagram forma parte de una campaña de concienciación sobre salud mental que invita a pedir ayuda para escapar de la presión de las redes sociales.



La cuenta @world_record_egg, que publicó la imagen de "Eugene" -como se conoce al huevo- el pasado 4 de enero, ha subido un nuevo vídeo en el que sale con la cáscara agrietada como consecuencia de la gran atención mediática que ha recibido últimamente.



"La presión de las redes sociales está pudiendo conmigo. Si tú también estás luchando contra esto, habla con alguien", recoge el vídeo junto a un mensaje que invita a visitar la página talkingegg.info para obtener más información.



Este enlace lleva a los seguidores a una página web en la que se encuentra una lista de países con diferentes servicios de salud mental disponibles para tratar el problema.



Desde el 4 de enero, el famoso huevo ha recibido más de 50 millones de "me gusta", lo que despertó en la comunidad numerosas especulaciones sobre quién estaba detrás de @world_record_egg y sobre cómo había logrado obtener esa cifra tan rápido.



Al principio, se creyó que formaba parte de una estrategia de marketing de una empresa que había comprado seguidores, pero el publicista británico Chris Godfrey aclaró entonces que su propósito no era promocionar ni anunciar nada, sino obtener el mayor número de "me gusta" posibles en la imagen.



La primera visión de "Eugene" en la red social nació con el objetivo de superar a Kylie Jenner en su récord mundial de "me gusta", de acuerdo a la publicación que compartió la cuenta.



Ahora, el huevo tiene más de 10 millones de seguidores, lo que la convierte en una plataforma muy efectiva para llegar a muchas personas alrededor del mundo.



