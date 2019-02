Merkel cierra su cuenta en Facebook con una despedida de sus seguidores

Actualizada 01/02/2019 a las 16:53

La canciller alemana, Angela Merkel, dio por terminada este viernes su presencia en Facebook con un mensaje de despedida a sus seguidores, a los que comunica el cierre de su cuenta personal en esa red social.



"Querida comunidad, hoy es el día en que agradezco su fidelidad a mi página en Facebook", explica Merkel en su mensaje, de apenas 30 segundos, donde recuerda que ya no es presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU), razón por la que cierra su cuenta.



La líder alemana recuerda a continuación que se puede seguir su trabajo a través de la cuenta del Gobierno federal, para terminar dando de nuevo las gracias por la atención.



Merkel era poco activa en la cuenta, que había abierto en 2009, ya que el último mensaje que colgó anterior a este último vídeo corresponde al 28 de noviembre pasado.



La cuenta en Facebook bajo el nombre "Angela Merkel" tenía cerca de 2,5 millones de "Me gusta", así como múltiples mensajes tanto elogiosos como críticos.



La del Gobierno federal tiene algo más de medio millón de "Me gusta", mientras que la de su sucesora en la presidencia de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, elegida para el cargo el pasado diciembre, unos 37.000.



A diferencia de otros líderes políticos, la canciller alemana no tiene una cuenta propia en Twitter para dirigirse a sus conciudadanos, sino que suele ser su portavoz, Steffen Seibert, quien lo hace en su nombre, cuando lo considera pertinente.

Selección DN+