Un pueblo en Alemania vota si sus calles deben tener nombre

En la localidad alemana de Hilgermissen, en Baja Sajonia, se definirá el mes próximo si las calles recibirán un nombre o no, una polémica que ya lleva varios años y que "ha causado fuertes conflictos personales", confirmó hoy el director de la Administración Comunal, Wilfried Imgarten.



El domingo 3 de febrero, los casi 2.200 habitantes del poblado de la región de Nienburg/weser podrán votar si la calle en la que residen debe llevar un nombre. Hasta ahora las casas solo tienen un número. Los ciudadanos están divididos sobre la necesidad o no de que las calles tengan un letrero con un nombre. "Desafortunadamente, también hay conflictos personales. A veces en las mismas familias", señala Imgarten. A menudo resulta difícil orientarse en Hilgermissen, porque la comuna se extiende a lo largo de varios distritos y hay mucha distancia entre los números consecutivos.



Por eso, hay reclamos por parte de proveedores porque no pueden encontrar fácil y directamente la empresa o la persona que buscan. Otros temen que los servicios de emergencia necesiten demasiado tiempo para llegar a destino, según apunta Arne Röhrs, un partidario de introducir un nombre a las calles. Por su parte, los que se oponen argumentan que los servicios de rescate tienen una tecnología de geolocalización tan moderna que pueden llegar rápidamente al lugar, incluso sin un nombre de calle. Los opositores aseguran que no hay necesidad de agregar un nombre y temen que su implementación pueda llevar a una pérdida de las denominaciones tradicionales del distrito, según explica Jürgen Stegemann.



En la actualidad, la dirección de los habitantes de Hilgermissen consta del nombre del distrito y el número de la vivienda. En el documento de identidad de los habitantes figura la palabra "número de casa" en lugar de una calle. En toda Alemania hay más de un centenar de localidades cuyas calles no llevan nombres.

