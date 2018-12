El periodista de sucesos Francisco Pérez Abellán muere a los 64 años

Actualizada 28/12/2018 a las 11:42

El periodista Francisco Pérez Abellán ha fallecido esta madrugada a los 64 años en Madrid, según ha informado Libertad Digital, medio con el que ha colaborado durante años.

Según ha podido confirmar el periódico por fuentes cercanas a la familia, los restos mortales del periodista han sido trasladados al tanatorio Parque de San Isidro de Madrid.

Pérez Abellán inició su trayectoria periodística en el diario 'Pueblo' y, posteriormente, trabajó para 'Diario 16' en la sección de información local.

Además, fue colaborador de programas como 'Esta noche cruzamos el Mississippi', con Pepe Navarro; 'Crónicas marcianas', de Javier Sardá o 'Cuarto Milenio', de Iker Jiménez. También, presentó el programa 'Caso Abierto' en Libertad Digital TV y participó en 'Detrás de la verdad', con Patricia Betancort y David Alemán.

"Me llega la noticia de la repentina muerte de Paco Pérez Abellán. Amigo hace más de 20 años. Y no me lo quiero creer. Maestro de periodistas. Tan cariñoso siempre con nosotros. Tan dispuesto a remar por el rumbo de la nave. Se nos ha ido uno de los más grandes. Estoy desolado", ha confesado el presentador Iker Jiménez a través de su cuenta de Twitter.

La periodista y subdirectora de 'Cuarto Milenio' Carmen Porter ha asegurado que "el gran" Pérez Abellán fue uno de los primeros en confiar en ella para sus programas. "Maestro de maestros se nos ha ido un referente para todos los que amamos el periodismo de la vieja escuela", ha subrayado.

Fue colaborador habitual de 'Es la mañana de Federico', junto a Federico Jiménez Losantos, donde contó con la sección 'Crónica Negra', en la que trató temas de gran repercusión mediática como la investigación sobre el pederasta de Ciudad Lineal o el asesinato de la niña Asunta.

En relación con su faceta como escritor, Pérez Abellán es autor de más de una veintena de obras como 'Diccionario de asesinos', 'Violador. Un poder infame sobre las mujeres', 'Crónica de la España negra', 'Ellas matan mejor', 'El señor de los crímenes'. 'Cómo defenderse de los peores asesinos' o 'Matar a Prim'.

Sus investigaciones sobre el mundo del crimen recibieron distinciones como la de Criminólogo de Honor, Detective de Honor y Mejor Periodista de Investigación del Colegio de Detectives de Cataluña. Era socio y miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses.

Tras conocer la noticia del fallecimiento del periodista, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha transmitido sus condolencias. "Un fuerte abrazo a la familia y amigos de Paco Pérez Abellán por su triste fallecimiento. Un periodista de reconocido prestigio, hombre cercano y muy querido por sus compañeros, que cuenta en su trayectoria profesional con importantes distinciones".

