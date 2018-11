La campaña #GivingTuesday espera llegar al millón de euros de donaciones

Actualizada 27/11/2018 a las 15:46

Tras la ola consumista generada por el Black Friday y el Cyber Monday, este martes se ha presentado en Barcelona y Madrid la cuarta edición en España del #GivingTuesday, una llamada a colaborar con las causas sociales que este año espera superar el millón de euros en donaciones a través de 290 proyectos nacionales.



Bajo el lema "Siente la inigualable sensación de dar", la campaña española #GivingTuesday se ha presentado este martes simultáneamente en el Palau Macaya de Barcelona y en el CEIP Jaime Vera de Madrid para dar el pistoletazo de salida a este movimiento solidario y mundial que, en España, aspira a llegar al millón de euros de donaciones en su cuarta edición.



"Cuando donamos no solo contribuimos a la mejora de la sociedad, sino que favorecemos la felicidad de las personas, tanto de aquella que dona como de quien recibe", ha explicado en Barcelona el promotor de la iniciativa en España, Ricard Valls.



Según las cifras de 2017, en el Black Friday se consumieron 1.500 millones de euros en España, mientras que el #GivingTuesday recaudó donaciones por un importe de 601.202 euros en un solo día gracias a 310 proyectos.



Para contrarrestar este hecho, la campaña, impulsada por 25 entidades, entre ellas, Cruz Roja, Fundación Carreras, Médicos sin Fronteras, ACNUR, Banco de Sangre, la AECC, Oxfam Intermon, Edudo, la obra social "la Caixa" o la fundación ONCE, anima a colaborar económicamente con más de 290 proyectos sociales a través de la plataforma www.givingtuesday.es.



"El #GivingTuesday busca conseguir que cada persona que haya gastado dinero en compras durante el #BlackFriday o el #CiberMonday piense en aquellas personas que necesitan ayuda y se decida a colaborar con su tiempo o su dinero a con una de las causa de la campaña", ha señalado Valls.



La portavoz de ACNUR, Elena Rodríguez, ha apelado a la situación de las mujeres y niñas nigerianas víctimas de la violencia de Boko Haram para colaborar en su campaña.



Rodríguez ha matizado que estas mujeres y niñas "viven una situación de doble vulnerabilidad: tanto por el hecho de ser mujeres como por la situación de refugiadas en que se encuentran" y ha añadido que esperan, con el #GivingTuesday, poder prestar asistencia a 65.000 mujeres, para lo que sería necesario recaudar 120.000 euros.



La responsable de las Gestiones de Iniciativas Solidarias de la Fundación Carreras, Regina Díez, ha destacado que con el Giving Tuesday esperan "alejarse del consumismo del Black Friday" y pretenden "general un movimiento global solidario".



La fundación del tenor catalán se ha planteado hoy el modesto reto de recaudar 4.000 euros que irán destinados a financiar un ensayo clínico con un tratamiento para combatir linfomas que son resistentes.



La Cruz Roja ha iniciado una intervención comunitaria en institutos de educación secundaria en que harán talleres que tratarán el acoso escolar con alumnos y profesores.



La entidad "cree en el impacto social que tienen las organizaciones que colaboran juntas", según ha apuntado la técnica de la Cruz Roja Juventud Mónica Pujadas.



#GivingTuesday nació en 2012 en Estados Unidos como una alternativa solidaria a las grandes campañas de consumo navideñas promovida por la ONU y otras instituciones, y ya se ha convertido en un fenómeno global de solidaridad.



En Madrid, otro de los promotores de la campaña en España, Juan Mezo, ha señalado que "el mundo se une por una vez para hacer algo común".



"En este día están ocurriendo muchas cosas en muchos sitios del mundo, y eso es lo que es más mágico y bonito", ha declarado Mezo.



El promotor en Madrid también ha destacado que aunque la campaña espera superar el millón de euros, "si se alcanza o no, no importa, porque al final lo que es más importante es que las personas reflexionemos, después de los días de consumo del Black Friday y Cyber Monday, de la importancia de pensar en las personas que sufren, que lo pasan peor que nosotros".

