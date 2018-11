El chef José Andrés, nominado por un congresista de EE UU al Nobel de la Paz

Actualizada 27/11/2018 a las 16:58

José Andrés, el conocido chef de origen español con numerosos restaurantes de éxito en Estados Unidos, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por un congresista estadounidense. El congresista demócrata John Delaney, que recientemente anunció su intención de concurrir a la carrera presidencial de 2010, confirmó a The Washington Post la nominación al Premio Nobel de la Paz de 2019, aunque no dio más detalles porque las normas del galardón lo impiden. El cocinero ha sido muy alabado en Estados Unidos por su labor humanitaria en Puerto Rico tras el huracán "María", que devastó la isla en septiembre de 2017. Tras el golpe del ciclón, el 20 de septiembre del año pasado, estableció cerca de una veintena de cocinas desde las que ayudó a la población. Al estado libre asociado a Estados Unidos, el cocinero llegó cinco días después del huracán. Sirvió 2.000 comidas la primera jornada que pudo operar. Una semana después eran 20.000 diarias y, a la siguiente, 100.000. En total, sirvió más de tres millones de comidas a los necesitados. Solo determinadas personas pueden presentar nominados al Premio Nobel de la Paz. Se trata de ganadores previos, miembros actuales o en el pasado del Comité Noruego del Nobel y miembros en ejercicio de parlamentos nacionales, categoría en la que se encuentra Delaney. José Andrés (Mieres, 1969) es el cocinero más famoso de Estados Unidos. Llegó al país como inmigrante y levantó de la nada un imperio gastronómico del que forma parte más de una veintena de restaurantes. Tiene doble nacionalidad, española y estadounidense. "Nominan a todo el mundo", dijo José Andrés al "Post", minimizando la nominación. Al margen de sus restaurantes, se ha dedicado a causas sociales. Una de ellas es la cocina limpia, con proyectos que ayudan a la población con menos recursos del mundo a poder contar con métodos de cocinar que no solo no contaminan, sino evitan enfermedades. Está al frente de la ONG World Central Kitchen, que lucha contra el hambre y la pobreza empoderando a comunidades y fortaleciendo sus economías. José Andrés fue uno de los primeros en plantar cara a Donald Trump por sus declaraciones racistas. Después de que el hoy presidente lanzara su carrera a la Casa Blanca llamando narcotraficantes y violadores a los inmigrantes mexicanos, abandonó el proyecto de poner un restaurante en el hotel que el ahora mandatario abrió en Washington. Y uno y otro acabaron demandándose ante los tribunales. Su estancia en Puerto Rico no fue su primera implicación sobre el terreno en una emergencia. Ya fue a Haití tras el terremoto que destruyó literalmente el país antillano y dejó más de 300.000 muertos en 2010. Los medios estadounidense destacaron entonces el trabajo del chef español en la isla, contraponiéndolo al del Gobierno federal de Donald Trump, que fue acusado en su día de no asistir a Puerto Rico como lo hizo con los estados de Texas y Florida cuando, poco antes, fueron golpeados también por sendos huracanes. El propio cocinero ha criticado la falta de preparación de Estados Unidos para hacer frente a emergencias en su propio territorio.

