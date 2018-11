El libro para enseñar español del que todo el mundo habla

Actualizada 21/11/2018 a las 09:06

Si todavía no te has enterado, la mejor forma de aprender un idioma es viajar hasta el lugar donde se habla. Pero si esto no es posible, lo mejor es que optes por aprender cómo hablan los habitantes del país en cuestión. Algo parecido es lo que intenta el libro ruso empleado en Ucrania 'Español en vivo', cuyos ejercicios no paran de recibir los elogios de los usuarios de las redes sociales.

En concreto, fue uno de los ejercicios publicados en este libro en el que se imparte al alumno una 'masterclass' de expresiones coloquiales en castellano de lo más peculiar. "¡Coño, Ramón,!", "!Mierda, mierda, mierda!", "Anda, hostia!" son algunas de ellas.

El ejercicio REAL de un libro ucraniano para aprender español.

Llevo 15 minutos llorando y aplaudiendo como una foca histérica pic.twitter.com/2WzA7C8bnX

— Ooh la (@heconstela) 18 de noviembre de 2018

Vista la popularidad alcanzada por el ejercicio, el perfil @heconstela ha querido 'desvelar' más ejercicios que ha encontrado en el libro, pero esta vez es la propia alumna ucraniana la que se anima a pronunciar en castellano muchas de las expresiones que enseña.

Para los escépticos que no creéis que sea real, aquí Alyona (la dueña del susodicho) ayer de noche cuando descubrimos el ejercicio. La chavala queda graciosísima todo sea dicho; el libro no os lo puedo enseñar aún porque la chiquilla no está en casa pero volverá. pic.twitter.com/SX0UIXjqHs

— Ooh la (@heconstela) 19 de noviembre de 2018

Y mi favorita: Number 9 pic.twitter.com/ehkMAQinK5

— Ooh la (@heconstela) 19 de noviembre de 2018

Y también podéis maldecir en ucraniano! pic.twitter.com/YkJR9SyaF6

— Ooh la (@heconstela) 19 de noviembre de 2018

Esto es un no parar amigos pic.twitter.com/TVo1HkPvQj — Ooh la (@heconstela) 19 de noviembre de 2018

