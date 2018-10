Ana Rosa Quintana confiesa que sufrió cáncer de mama hace ocho años

Actualizada 19/10/2018 a las 10:57

Este viernes, 19 de octubre, se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. Precisamente por esto, Ana Rosa Quintana ha querido confesar que hace ocho años padeció esta enfermedad, una información que se desconocía hasta este momento.

La periodista ha querido explicar a la audiencia, desde el plató de 'El programa de AR', que su caso fue un cáncer de mama de grado 1. Para combatirlo no necesitó quimioterapia, pero sí acudió a sesiones de radioterapia.

La presentadora del matinal de Telecinco ha continuado narrando su historia. Se operó el 2 de agosto de 2010, decidió no cogerse la baja. Ha admitido que optó por no contarlo en su momento porque sus hijos tenían seis años y no quería asustarlos. Fue un momento difícil tanto para ella como para su pareja. "Mi marido y yo lo pasamos mal", ha compartido Quintana con los telespectadores.

"Venía aquí a trabajar, me sentaba al lado de Joaquín, al que no dije nada, y por la tarde iba a la sesión de radioterapia", ha continuado con su relato.

"No lo conté porque mi madre vivía, ya era muy mayor y me prometí que no lo diría hasta que mi madre no estuviera… y creo que ha llegado el momento". Así ha justificado la conductora de 'El Programa de AR' su decisión de no hacer pública su enfermedad.

