El bonito gesto de Ter Stegen, portero del Barcelona, con una seguidora

Actualizada 09/09/2018 a las 16:33

Marc Ter Stegen, portero del Barcelona, ha sido aplaudido en Twitter por su bonito gesto con una seguidora. Se trata de una joven de Valladolid que le pidió sus guantes.

La chica, que se llama Ana Rodríguez, hizo la petición a través de la citada red social. El texto que escribió iba acompañado de una imagen de una pancarta con un mensaje en alemán: "Du bist mein idol gib mir deine handshuhe" ("Eres mi ídolo, dame tus guantes").

Por si vuelves por Valladolid ... pic.twitter.com/62dfeGtk5l — Ana Rodriguez (@AnaRodBla) 6 de septiembre de 2018

El guardameta leyó el tuit y tuvo el detalle de contestarle para acordar le forma de entregarle sus guantes: "Os he visto en el hotel y después del partido me llevé los guantes al aeropuerto, pero no estuvisteis vosotros. Mándame tu dirección por mensaje privado por favor y os hago llegar los guantes. GRACIAS".

Os he visto en el hotel y después del partido me llevé los guantes al aeropuerto, pero no estuvisteis vosotros. Mándame tu dirección por mensaje privado por favor y os hago llegar los guantes. GRACIAS https://t.co/KMUtlN1FVG — Marc ter Stegen (@mterstegen1) 8 de septiembre de 2018

Varios tuiteros han alabado la respuesta de Ter Stegen.

Ademas de un gran portero eres una gran persona, te queremos pic.twitter.com/62oRa2wQIV — Jenni G (@Swimfan_96) 8 de septiembre de 2018

¡Gran detalle, Marc! — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) 8 de septiembre de 2018

Al margen de bufandeos, este hombre es un ejemplo a seguir como deportista. @ivanrakitic y @mterstegen1 se merecen ser capitanes del Barça. — Mr. Fibonacci (@oook_allright) 8 de septiembre de 2018

Humildad, muy grande — negrosnbi (@15Redaxbi) 8 de septiembre de 2018

