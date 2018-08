La nostálgica propuesta de Miguel Ángel Silvestre a Amaia Salamanca

Actualizada 30/08/2018 a las 16:42

Hace más de diez años que se estrenó en España 'Sin tetas no hay paraíso'. La serie supuso el salto a la fama de Miguel Ángel Silvestre y Amaia Salamanca. Los actores encarnaron Rafael Duque y Catalina, protagonistas de la historia de amor que mantuvo a miles de espectadores pegados a la pantalla allá por 2008.

La nostalgia ha invadido a Silvestre, que ha compartido en su cuenta de Instagram una escena mítica de la ficción de Telecinco. El vídeo incluía un bonito mensaje para la que fue su compañera: "Querida @amaiasalamanca, ¿volverías a hacer esta serie conmigo? Qué bonito recuerdo. Te echo de menos, compañera. Cuanta ilusión teníamos. Trabajar contigo fue un placer. Espero que se repita pronto".

'Cata' no ha tardado en responder a esta propuesta. "¡CUANDO QUIERAS! Volvería a hacerla con los ojos cerrados, mi querido Duque ❤️❤️❤️", ha escrito la actriz.

Esta interacción ha encendido las alarmas de todos los seguidores de la serie. Incluso La Vecina Rubia se ha ofrecido a sustituir a Amaia Salamanca si no se anima: "Si ella no quiere, yo me pido voluntaria, Duque".

