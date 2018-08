El director de 'Jurassic World' regala un póster a un cine de Murcia que tuvo que dibujarlo

Actualizada 30/08/2018 a las 17:00

El cineasta español Juan Antonio Bayona ha regalado un póster firmado por él mismo de su última película 'Jurassic World' a un joven que trabaja en un cine de verano de Murcia que se encargó de dibujar el cartel promocional de la película.

Que por qué vivo en Murcia? pic.twitter.com/5joOzFfGz9 — Faier (@iamthefaier) 28 de agosto de 2018



La instantánea fue compartida este miércoles por el usuario @iamthefaier, y en ella se apreciaban, a un lado, el póster (el oficial) de 'Alpha', y al otro, un dibujo de un T-Rex hecho a bolígrafo sobre fondo blanco y acompañado del título de la cinta de Bayona.



El tuit acaparó rápidamente la atención, logrando centenares de comentarios, más de 6.000 retuits y más de 17.000 'me gustas'. Hasta llegó a Universal Pictures Spain, productora de la cinta, que en un mensaje, también a través de Twitter, afirmaba haberse puesto en contacto con los cines para hacerles llegar el ansiado cartel. "¡Qué menos después de tanta dedicación por una de nuestras películas!", escribió.

Querido, @Enrique_Leante. Aquí te dejo un póster firmado en agradecimiento a tu esfuerzo. Te llegará mañana por la tarde al cine Terraza España de Murcia. Uno para ti y otro para la sala. Vivan los cines de verano y viva la gente con imaginación!#JurassicWorldElReinoCaido pic.twitter.com/LnNLYnZBpw — JA Bayona (@FilmBayona) 30 de agosto de 2018



Y el cartel no tardó en llegar. El joven trabajador de estos cines de verano colgó otra foto. Esta vez la del póster oficial del film. A su lado, el cartel que ha estado sustituyendo al original y que ha provocado cachondeo y ternura a partes iguales por parte de los usuarios de la red social. Por el detalle, el joven (@Enrique_Leante) ha dado las gracias a quien compartió la foto de su cartel, pero también a Universal y al propio Bayona, quien también se hizo eco del tema compartiendo el tuit de la foto del cartel a boli.



"Muchísimas gracias por todos vuestros tweets, en especial a @iamthefaier @Universal_Spain y @FilmBayona y por hacerme vivir un día extrañamente especial", dice. Aunque el joven comenta que se guardará el póster para recordar todo lo sucedido, lo expondrá antes en el vestíbulo del cine. Pero la historia no acaba aquí. El mismísimo Bayona ha asegurado que regalará un póster al joven. "Querido, @Enrique_Leante. Aquí te dejo un póster firmado en agradecimiento a tu esfuerzo", ha escrito el cineasta.



"Te llegará mañana por la tarde al cine Terraza España de Murcia. Uno para ti y otro para la sala. Vivan los cines de verano y viva la gente con imaginación!", ha publicado. En tan solo una hora desde su publicación, el tuit ha cosechado más de 200 retuits y más de 500 'me gustas', además de decenas de comentarios agradeciendo el gesto al cineasta, incluido de Universal, que le ha agradecido el "detalle" y ha sugerido a Leante que le envíe al director el suyo, también firmado.

Etiquetas Cine

Selección DN+