Jorge, de 'MasterChef 5', anuncia su ¿ruptura? con Miri: "Adiós, princesa"

Jorge Brazález no solo consiguió convertirse en ganador de 'MasterChef 5'. Durante el programa, inició una relación con la también concursante Miriam Pérez, conocida como Miri. Después de que oficializaran su noviazgo, ambos jóvenes han hablado abiertamente de su relación y han compartido imágenes juntos en las redes sociales. Precisamente Instagram ha sido el canal elegido por el cocinero para comunicar a sus seguidores que está atravesando momento difíciles en su relación.

Acompañando a una foto, en la que aparecen abrazados en el sofá, él mirando a cámara y ella de espaldas, Brazález escribe un mensaje en el que no confirma la ruptura, pero sí admite que la pareja se está dando un tiempo: "Podría decir que es cosa nuestra, peros si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir un momento complicado. @mirimchef5 y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaos de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas. Mi amor, perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es lo justo para con todos. Momentos difíciles. Se ruega respeto. Adiós, princesa".

El ganador del reality gastronómico no deja claro si es una separación definitiva. De hecho, ninguno de los dos ha eliminado las fotos que tienen juntos en sus cuentas de Instagram.

