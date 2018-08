Amaia dice "hola" en Twitter y sus seguidores enloquecen

Actualizada 23/08/2018 a las 08:43

Amaia no escribía un tuit en su perfil desde el 13 de mayo, varios días antes de su participación en Eurovisión. Este miércoles, escribió un simple 'hola', y sus seguidores enloquecieron. Quizá sea porque la ganadora de 'Operación Triunfo' se deja ver poco en sus redes sociales, pero ese saludo acumula ya casi 1.500 comentarios, 2.100 retuits y 14.000 'Me gusta'. La mayor parte de los comentarios expresan incredulidad y alegría por el regreso de la pamplonesa a Twitter.

hola — Amaia (@Amaia_ot2017) 22 de agosto de 2018

La navarra cogió carrerilla y escribió tres mensajes más. También con la misma acogida entre sus followers. En el primero, explicó que ya había tenido la oportunidad de ver el documental de OT: "He llorado muchísimo, es increíble. Como en Twitter se suelen poner estas cosas y me hace ilusión decir algo, pues he venido a contároslo".

vengo a deciros que me han enseñado el documental de ot, y he llorado muchisimo, es increible como en twitter se suelen poner estas cosas y me hace ilusion decir algo pues he venido a contaroslo — Amaia (@Amaia_ot2017) 22 de agosto de 2018

igual empiezo a escribir mas por aqui porque es bastante divertido! — Amaia (@Amaia_ot2017) 22 de agosto de 2018

El último tuit del día fue una foto, en la que aparece con unas gafas y les dice a sus seguidores que lee sus mensajes.

