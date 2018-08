Una tuitera triunfa con sus dibujos inspirados en palomitas de maíz

Una tuitera no para de recibir halagos por un "ejercicio de creatividad". La chica se preparó unas palomitas de maíz y la inspiración llegó antes de comérselas.

Cogió un boli y un papel y comenzó a dibujar las caras ""escondidas" en cada una de las palomitas. Sus obras, en menos de un día, acumulan más de 15.600 me gusta.

me he puesto a dibujar las caras que me transmitian las palomitas y es que me parto el culo de verdad pic.twitter.com/UcWwtXfqdb