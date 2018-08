Consigue vender una tele en Wallapop con un anuncio de lo más surrealista

Actualizada 15/08/2018 a las 17:02

La lógica dice que para tratar de vender algo lo mejor es publicitar aquello que se quiere poner a la venta de la manera más atractiva posible. Hay gente que parece no haber entendido este planteamiento. Es el caso de uno de los anuncios más curiosos publicados en Wallapop.

Por 30 euros, el anunciante ofrece una "televisión plana de mierda de 42'' HD". El aparato es "Schenider", una marca que "no la conoce ni el que la fabricó". Así describe la tele en el anuncio: "Funciona perfectamente e incluye un mando a distancia para que veas la telenovela de Nova o HDMI para conectarle la Play y que te deshagas los ojos jugando al FIFA en su pantalla HD, que parece que le han puesto una capa de vaselina por delante".

Pero el texto no concluye ahí. "Cómpramela, si vienes a mi casa y te la llevas y luego si quieres la revientas a patadas o la tiras para el canal. Lo mismo me da mientras me la quites de en medio y no volverla a ver porque cada día que pasa me dan ganas de meterle fuego".

Al final resultó que todo era una apuesta. Aún así, consiguió vender la televisión.

Lo mejor de todo es que el tío la ha vendido JAJAJAJA pic.twitter.com/Ug0bqccMbF — Delos ⚡ (@eLDel0s) 14 de agosto de 2018

